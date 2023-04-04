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Ветер согнул трубу и унес десятки крыш в Казахстане

Ветер согнул трубу и унес десятки крыш в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ураганный ветер причинил немало хлопот жителем Кызылординской области. За несколько дней были повреждены крыши десятков зданий, а на одной из ТЭЦ оказалась согнута труба.

В Кызылординской области Казахстана продолжает дуть сильный ветер, пострадали несколько десятков объектов, рассказали в региональном департаменте по ЧС.

В ведомстве пояснили, что руководству области известно о повреждении крыш на 24 домах, в числе которых:

  • семь образовательных организаций,
  • три ДК в селах,
  • два коммунальных здания,
  • мечеть,
  • две жилых многоэтажки,
  • три частных дома.

По предварительным данным, стихия повредила почти 3 тысячи кв м кровли. Специальная комиссия оценивает нанесенный ущерб.

В Казалинском районе ветер был настолько силен, что согнул пополам трубу на ТЭЦ. Идут восстановительные работы.

Несмотря на такой сильный ветер, пострадавших в результате природного катаклизма нет. Однако погода еще может ухудшиться, поэтому местных жителей просят не забывать о бдительности.

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