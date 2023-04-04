Ветер согнул трубу и унес десятки крыш в Казахстане

Ураганный ветер причинил немало хлопот жителем Кызылординской области. За несколько дней были повреждены крыши десятков зданий, а на одной из ТЭЦ оказалась согнута труба.
В Кызылординской области Казахстана продолжает дуть сильный ветер, пострадали несколько десятков объектов, рассказали в региональном департаменте по ЧС.
В ведомстве пояснили, что руководству области известно о повреждении крыш на 24 домах, в числе которых:
- семь образовательных организаций,
- три ДК в селах,
- два коммунальных здания,
- мечеть,
- две жилых многоэтажки,
- три частных дома.
По предварительным данным, стихия повредила почти 3 тысячи кв м кровли. Специальная комиссия оценивает нанесенный ущерб.
В Казалинском районе ветер был настолько силен, что согнул пополам трубу на ТЭЦ. Идут восстановительные работы.
Несмотря на такой сильный ветер, пострадавших в результате природного катаклизма нет. Однако погода еще может ухудшиться, поэтому местных жителей просят не забывать о бдительности.