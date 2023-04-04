Минимальную зарплату в Казахстане будут определять по-новому

Опубликовано: 12:06, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

В скором времени министерство труда и социальной защиты Казахстана внедрит новую методику определения минимальной заработной платы в стране, которая в соответствии с рекомендациями Всемирного банка будет определяться по данным медианной зарплаты и производительности труда.

Минимальную зарплату (МЗП) в Казахстане будут рассчитывать по-новому - завершается разработка новой методики ее определения, которую проводит министерство труда и социальной защиты населения страны совместно с экспертами Всемирного банка (ВБ), рассказала и.о. министра Тамара Дуйсенова на заседании правительства.

Методика строится на базе того, что размер МЗП будет определяться исходя из медианной заработной платы и производительности труда, что позволит установить четкую взаимосвязь между доходами работников и объемами производимых ими товаров, работ и услуг, - пояснила министр, передает "АиФ-Казахстан".

Поправки в Трудовой кодекс по законодательному закреплению методики будут подготовлены до 1 июля 2023 года, сейчас ее проект согласовывается с заинтересованными государственными органами и социальными партнерами, добавила Дуйсенова.