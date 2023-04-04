Сын Пашиняна опроверг свое избиение

Опубликовано: 11:56, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

Пашинян-младший заявил, что никто не нападал на него и не наносил ему побои. Таким образом сын премьера опроверг заявление спикера парламента о нападении на него.

Ашот Пашинян, сын армянского премьера, не подвергался нападению и побоям. Сообщения о якобы имевшем место преступлении опроверг он сам в газете "Айкакан жаманак", главным редактором которой работает его мать Анна Акопян.

Пашинян-младший подчеркнул, что никакого нападения на него - ни по политическим, ни по иным мотивам - не было.

"К сожалению, я вынужден лично опровергнуть муссируемые обо мне ложные слухи"

— Ашот Пашинян

В полиции Армении также сообщали, что никаких сигналов или заявлений, которые могли быть связаны с "нападением", к нам не поступали.

О "нападении" на Ашота Пашиняна

Громкую новость об избиении сына Никола Пашиняна накануне озвучил спикер Нацсобрания. По словам Алена Симоняна, Пашинян-младший пострадал в результате провокации - одной из целой череды.

Председатель парламента заверил, что преступление не останется безнаказанным.