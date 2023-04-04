Сын Пашиняна опроверг свое избиение

Ашот Пашинян, сын армянского премьера, не подвергался нападению и побоям. Сообщения о якобы имевшем место преступлении опроверг он сам в газете "Айкакан жаманак", главным редактором которой работает его мать Анна Акопян.
Пашинян-младший подчеркнул, что никакого нападения на него - ни по политическим, ни по иным мотивам - не было.
"К сожалению, я вынужден лично опровергнуть муссируемые обо мне ложные слухи"
— Ашот Пашинян
В полиции Армении также сообщали, что никаких сигналов или заявлений, которые могли быть связаны с "нападением", к нам не поступали.
О "нападении" на Ашота Пашиняна
Громкую новость об избиении сына Никола Пашиняна накануне озвучил спикер Нацсобрания. По словам Алена Симоняна, Пашинян-младший пострадал в результате провокации - одной из целой череды.
Председатель парламента заверил, что преступление не останется безнаказанным.