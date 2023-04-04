«Разъясняем»#8. «Пенсионные накопления»

Опубликовано: 11:54, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

«Разъясняем» — совместный проект «Вестника Кавказа» и Высшей школы экономики.

Эксперты университета рассказывают простым языком о финансах и личном благосостоянии. На основе бесед выпускаются подкасты и интервью в видеоформате. Тема восьмого выпуска : «Пенсионные накопления». Какие проблемы могут возникнуть у людей, которые не занимаются планированием своей пенсии? Какие риски могут возникнуть после выхода на пенсию и как их можно избежать? расскажет Карева Дарья, Младший научный сотрудник центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ