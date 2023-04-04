Когда закроют горнолыжные трассы в Сочи?

Горнолыжные трассы на курортах Сочи еще проработают какое-то время, однако власти города уже подводят итоги сезона.
По словам мэра, в общей сложности этой зимой на курорте отдохнули порядка 1,3 млн туристов, что на 2% превышает показатель прошлого года.
Более того, как указал Алексей Копайгородский, на новогодних, февральских и мартовских праздниках Сочи вошел в число наиболее популярных направлений для отдыха россиян. В горах отели были загружены на 90%, в прибрежной части города - на 80%.
Сочи ждет гостей
Трассы для горнолыжников и любителей сноуборда будут открыты примерно до середины апреля или начала мая - все зависит от погоды, уточнил градоначальник.
Копайгородский добавил, что на длинные праздники в начале мая сочинские гостиницы будут загружены приблизительно до 90%.