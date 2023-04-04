Когда закроют горнолыжные трассы в Сочи?

Опубликовано: 11:30, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Telegram-канал мэра Сочи

Трассы на горнолыжных курортах Сочи будут открыты еще некоторое время, сколько именно - будет зависеть от погоды, заявил глава города. Алексей Копайгородский также подвел итоги завершающегося зимнего сезона.

Горнолыжные трассы на курортах Сочи еще проработают какое-то время, однако власти города уже подводят итоги сезона.

По словам мэра, в общей сложности этой зимой на курорте отдохнули порядка 1,3 млн туристов, что на 2% превышает показатель прошлого года.

Более того, как указал Алексей Копайгородский, на новогодних, февральских и мартовских праздниках Сочи вошел в число наиболее популярных направлений для отдыха россиян. В горах отели были загружены на 90%, в прибрежной части города - на 80%.

Сочи ждет гостей

Трассы для горнолыжников и любителей сноуборда будут открыты примерно до середины апреля или начала мая - все зависит от погоды, уточнил градоначальник.

Копайгородский добавил, что на длинные праздники в начале мая сочинские гостиницы будут загружены приблизительно до 90%.