Кубань успешно справляется с импортозамещением лекарств и медматериалов

Опубликовано: 11:07, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Промышленные предприятия Кубани серьезно нарастили выпуск импортозамещающей продукции, выйдя в лидеры по производству текстиля, лекарств и медицинских материалов.

На Кубани стали производить больше текстиля, лекарств и медматериалов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Только за два месяца текущего 2023 года производство текстиля в крае выросло по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 181,9 %, лекарств и медицинских материалов – на 175,9 %, передает "АиФ-Юг".

Сейчас в регионе работают около ста предприятий легкой промышленности, на которых трудятся 2,5 тысячи человек. В тесном сотрудничестве с ними работают швейные фабрики региона, которые производят одежду, униформу и школьную форму.

Производством медикаментов и медицинских товаров заняты 15 кубанских предприятий, которые выпускают лекарства и различные материалы и инструменты, применяемые в медицине – это инфузионные растворы, бинты, вата, лейкопластырь и другая медицинская продукция.