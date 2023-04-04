Опубликовано: 9:49, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В азербайджанском секторе Каспия произошло землетрясение магнитудой 3,2. Очаг залегал на глубине 62 км, подземные толчки зарегистрированы в 04:48 по местному времени.

Ранним утром случилось землетрясение в азербайджанском секторе Каспийского моря, магнитуда составила 3,2. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского центра сейсмологической службы НАНА.

Как отметили в Центре, подземные толчки были зарегистрированы в 04:48 по местному времени, а очаг землетрясения располагался на глубине 62 км.

В то же время сотрудники организации заявили, что координаты эпицентра подземных толчков составили 39,33 градуса северной широты и 51,67 градуса восточной долготы.