В азербайджанском секторе Каспия произошло землетрясение магнитудой 3,2. Очаг залегал на глубине 62 км, подземные толчки зарегистрированы в 04:48 по местному времени.
Ранним утром случилось землетрясение в азербайджанском секторе Каспийского моря, магнитуда составила 3,2. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского центра сейсмологической службы НАНА.
Как отметили в Центре, подземные толчки были зарегистрированы в 04:48 по местному времени, а очаг землетрясения располагался на глубине 62 км.
В то же время сотрудники организации заявили, что координаты эпицентра подземных толчков составили 39,33 градуса северной широты и 51,67 градуса восточной долготы.