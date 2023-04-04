Самые большие города мира

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Выбирая места для путешествий, жители мегаполисов как правило ищут тихие и уединенные городки, но если вам хочется больше драйва (речь не об экстриме), есть смысл попытаться познать жизнь других в мегаполисах, где собрано все многообразие культур тех или иных стран.

В этой статье можно узнать о крупнейших мегаполисах мира, которые также называют сверхгородами и мегарегионами. Приводим список самых густонаселенных городов в порядке возрастания с их полюсами и минусами.

Каир, Египет

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Расположенный на берегу Нила Каир – крупнейший город не только Египта, но также всей Африки и Ближнего Востока. Его население составляет около 18,7 млн человек. Город славится богатым культурным наследием. Среди его исторических достопримечательностей - пирамида Хеопса, входящая в список 7 чудес света. Также Каир - экономический и политический центр Египта с развитой промышленностью и туриндустрией.

Карачи, Пакистан

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Расположенный на побережье Аравийского моря Карачи – столица пакистанской провинции Синд и один из самых густонаселенных городов мира. Карачи, население которого составляет 20 млн человек, известен своим культурным разнообразием, в городе проживают представители различных этнических и религиозных групп. Будучи крупным экономическим и торговым центром, Карачи играет решающую роль в экономике Пакистана благодаря процветающему текстильному сектору и крупным корпоративным и финансовым учреждениям. Среди проблем мегаполиса – нехватка электричества и питьевой воды.

Пекин, Китай

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Расположенный на севере Китая Пекин населяет 20,4 млн человек. Туристов в китайской столице привлекают Храм Неба, Запретный город и Летний дворец. Будучи огромным экономическим и финансовым центром, где расположено множество многонациональных корпораций и финансовых учреждений, Пекин, как и другие крупные мегаполисы, сталкивается с такими проблемами, как пробки на дорогах, загрязнение воздуха и доступность жилья.

Мумбаи, Индия

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Мумбаи населением 21 млн человек - крупнейший город Индии и столица штата Махараштра. Старинные памятники в Мумбаи соседствуют с образцами современной архитектуры. Здесь расположены ведущие банки Индии, а также киноиндустрия страны с множеством студий и продюсерских компаний. Среди проблем Мумбаи - бедность и отсутствие базовой инфраструктуры в некоторых частях города.

Сан-Паулу, Бразилия

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Население расположенного в юго-восточной части Бразилии города Сан-Паулу составляет около 21,8 млн человек. Это не только центр культуры и искусства, но и место экономической активности, многочисленных международных аэропортов, ведущих предприятий и финансовых учреждений. Проблемы Сан-Паулу - высокий уровень преступности, бедность и пробки на дорогах.

Джакарта, Индонезия

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Население столицы Индонезии Джакарты составляет 33,9 млн человек. Город славится своим гастрономическим разнообразием, множеством театров и музеев, художественных галерей и культурных центров, демонстрирующих богатую историю страны. Там же располагается множество финансовых учреждений, предприятий и стартапов, что делает город крупным центром торговли в Юго-Восточной Азии. Главная проблема Джакарты - загрязнение окружающей среды.

Токио, Япония

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Токио с населением 37,4 млн человек - центр политики, экономики и культуры Японии. В городе можно найти как древние исторические храмы и святыни, так и футуристичные здания. Токио известен своей оживленной ночной жизнью, множеством магазинов, ресторанов и развлекательных заведений.