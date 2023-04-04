Личные вещи Вахтангова будут представлены в музее во Владикавказе

Ранее не экспонировавшиеся фотографии и личные вещи режиссера Евгения Вахтангова будут представлены во Владикавказе в готовящемся к открытию музее театрального деятеля. Торжественное открытие музея состоится в воскресенье, 30 апреля. Об этом проинформировал директор театра Евгения Вахтангова Кирилл Крок.
По его словам, для восстановления дома режиссера реставраторы используют аутентичную мебель и предметы быта того времени, благодаря чему создатели музея пытаются воссоздать культурную атмосферу того времени.
«Мы из Москвы привозим много артефактов, которые сделают постоянную экспозицию... Это подлинные приглашения на спектакли в гимназию, где Вахтангов впервые выходил на сцену, это подлинные программки, подлинные письма Вахтангова гимназистам, это его личные вещи»
– сказал он.
В частности, Крок отметил, что на выставке можно будет увидеть артефакт, который раннее не экспонировался, – это переданный в дар музею от праправнучки Вахтангова любимый мундштук режиссера.
В заключение директор театра отметил, что возвращение Вахтангова домой - это не только дань памяти великого театрального деятеля, но и зримая актуализация наследия великого режиссера.