Личные вещи Вахтангова будут представлены в музее во Владикавказе

Опубликовано: 2:33, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во Владикавказе готовится к открытию дом-музей Евгения Вахтангова. Сейчас в музее заканчиваются реставрационные работы, продолжается пополнение экспозиции. Посетителей ждет несколько экспонатов, которые открытой публике представлены не были.

Ранее не экспонировавшиеся фотографии и личные вещи режиссера Евгения Вахтангова будут представлены во Владикавказе в готовящемся к открытию музее театрального деятеля. Торжественное открытие музея состоится в воскресенье, 30 апреля. Об этом проинформировал директор театра Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

По его словам, для восстановления дома режиссера реставраторы используют аутентичную мебель и предметы быта того времени, благодаря чему создатели музея пытаются воссоздать культурную атмосферу того времени.

«Мы из Москвы привозим много артефактов, которые сделают постоянную экспозицию... Это подлинные приглашения на спектакли в гимназию, где Вахтангов впервые выходил на сцену, это подлинные программки, подлинные письма Вахтангова гимназистам, это его личные вещи»

– сказал он.

В частности, Крок отметил, что на выставке можно будет увидеть артефакт, который раннее не экспонировался, – это переданный в дар музею от праправнучки Вахтангова любимый мундштук режиссера.

В заключение директор театра отметил, что возвращение Вахтангова домой - это не только дань памяти великого театрального деятеля, но и зримая актуализация наследия великого режиссера.