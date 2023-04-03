Общий кампус для студентов разных вузов построят в Северной Осетии

Опубликовано: 23:56, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Студенты, которые будут приезжать в Северную Осетию из-за границы и из других городов, смогут жить в кампусе, общем для разных вузов республики. Это повысит их привлекательность для иностранцев.

Городок для студентов различных вузов появится в Северной Осетии, вопрос был решен на заседании ректоров республики.

Как заявили в пресс-службе Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова, новый кампус станет домом для студентов, которые приехали в Северную Осетию из других стран и городов.

"Создание кампуса повысит конкурентоспособность региональных вузов как на федеральном уровне, так и за рубежом"

— пресс-служба СОГУ