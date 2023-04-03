Общий кампус для студентов разных вузов построят в Северной Осетии

Студенты, которые будут приезжать в Северную Осетию из-за границы и из других городов, смогут жить в кампусе, общем для разных вузов республики. Это повысит их привлекательность для иностранцев.
Городок для студентов различных вузов появится в Северной Осетии, вопрос был решен на заседании ректоров республики.
Как заявили в пресс-службе Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова, новый кампус станет домом для студентов, которые приехали в Северную Осетию из других стран и городов.
"Создание кампуса повысит конкурентоспособность региональных вузов как на федеральном уровне, так и за рубежом"
— пресс-служба СОГУ