На развитие АПК в Кабардино-Балкарии выделят свыше 3 млрд рублей

Опубликовано: 7:35, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

В Кабардино-Балкарии увеличат господдержку АПК региона более чем на 300 млн рублей. В этом году на это потратят более 3,3 млрд рублей

В нынешнем году в Кабардино-Балкарии планируют направить минимум 3,3 млрд рублей на поддержку и развитие агропромышленного комплекса. Об этом сказано в сообщении, размещенном 3 апреля в Telegram-канале главы республики.

Казбек Коков акцентировал внимание на том, что эти средства пойдут на субсидии сельхозпроизводителям, мелиорацию земель, защиту сельскохозяйственных угодий от града и на развитие сельской местности.

Кроме того, глава КБР подчеркнул, в текущем году объем государственной поддержки АПК в республике будет больше, чем в прошлом.

В свою очередь, в Минсельхозе республики напомнили, что в прошлом году на АПК было потрачено примерно 3 млрд бюджетных средств.