До конца года на Кубани появится больше 140 новых парков и скверов

Опубликовано: 23:42, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Кубани продолжат обустраивать любимые места отдыха жителей края – до конца текущего 2023 года они планируют привести в порядок еще 142 зеленые зоны, превратив их в ухоженные парки и скверы.

До конца текущего 2023 года власти Кубани направят на благоустройство зеленых зон края около 3,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

В крае уже обустроили с 2019 года более 1,1 тысяч парков и скверов по национальному проекту "Формирование комфортной городской среды". Эта работа продолжится, причем в этом году планируем на обновление 142 любимых зон отдыха жителей края будет направлена рекордная сумма - 3,5 млрд рублей, рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев, передает "Интерфакс".

Также Кондратьев призвал местные власти сотрудничать с местными питомниками, чьи саженцы приспособлены к условиям региона, и привлекать к работам в зеленых зонах студентов профильных колледжей и техникумов.

Проекты парков и скверов не будут шаблонными – их продумают до мелочей и согласуют с представителями общественности. Также за зелеными зонами будут ухаживать, чтобы они оставались украшениями городов и станиц края, добавил глава региона.