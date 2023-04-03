Кто виноват в аварии в метро Еревана?

Опубликовано: 21:55, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Демонтаж строения, из-за которого было нарушено движение поездов в Ереванском метро, производился незаконно. Разрешение на снос действовало только до 7 марта, так что фактически работы велись самовольно.

Снос мукомольни, в результате которого пришлось остановить движение поездов в Ереване, выполнялся незаконно, а точнее, позже установленного срока - разрешение, выданное для проведения такх работ, перестало действовать 7 марта, рассказала руководитель пресс-службы ереванского инспекционного органа.

По словам Елены Зограбян, по итогам проверки выяснилось, что 9 сентября минувшего года мэрия дала компании "Еревани Алрахац" разрешение на демонтаж мукомольни. Срок его действия составлял полгода, но в итоге работы начали проводить только 1 апреля - с известным финалом, передает Sputnik Армения.

Представитель инспекции уточнила, что проверять, выполнено ли решение, должна была сама мэрия, соответственно, можно говорить о бездействии мэра, и эта информация будет предоставлена правоохранителям.

Зограбян добавила, что на застройщике и собственнике также лежит ответственность - за самовольный демонтаж.

Авария в метро Еревана

Первого апреля из-за падения обломков на рельсы метрополитена было открыто уголовное дело по факту нанесения ущерба в особо крупном размере. Наказание по ней - лишение свободы от трех до шести лет.