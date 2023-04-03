На хадж в Дагестане собираются тысячи паломников

Опубликовано: 21:18, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Духовные власти Дагестана намерены в нынешнем году отправить на хадж в Мекку и Медину около 10 тысяч паломников, тем самым восстановив допандемийный уровень квот Саудовской Аравии. Большая часть из них полетят на хадж прямыми авиарейсами.

Дагестан восстанавливает допандемийный уровень квот на хадж в святые места в Саудовской Аравии, заявки на совершение паломничества в республике уже подали более 7 тысяч человек, сообщил генеральный директор хадж-оператора Дагестана "Марва-Тур" Булат Курбанов.

"Мы видим очень высокую активность, и думаю, что мы выполним допандемийную квоту. Мы ожидаем принять около 10 тысяч заявок", сообщил Курбанов, передает ТАСС.

Пока квота для Дагестана не определена, но уже составляются графики полетов самолетов, которыми полетит большая часть паломников из региона.

Часть хаджи, а это около тысячи паломников, совершат хадж бесплатно, за счет предпринимателя и сенатора Сулеймана Керимова, такие путевки разыграют в ходе жеребьевки в мечетях республики.

Напомним, в минувшем 2022 году из Дагестана паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине смогли совершить 5,8 тысяч человек.