Инвесторам показали неосвоенные участки "Эльбруса"

Опубликовано: 19:31, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российским инвесторам сегодня показали перспективные и пока неосвоенные участки на территории особой экономической зоны "Эльбрус", на которых планируется создать более трех тысяч мест размещения, спортивный комплекс, тюбинг-парк и променад.

Российские предприниматели сегодня увидели территории на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (КБР), которые нужно благоустроить и на которых должны вырасти гостиницы и спорткомплекс, сообщили в понедельник в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) курорта "Эльбрус" два свободных участка площадью почти 24 га, которые осмотрели представители 10 федеральных и региональных компаний. По первому проекту на курорте планируется построить четыре гостиницы в стиле "шале" на 1 170 человек, детский спуск и тюбинг-парк. Второй лот предусматривает создание парк-отеля и апарт-отеля на 2 080 гостей, спортивного комплекса с центром скалолазания и благоустройство променада вдоль реки Баксан", рассказали в пресс-службе, передает "Интерфакс".

В демонстрации также помимо потенциальных инвесторов приняли участие члены правительства КБР, представители региональных отделений "Сбербанка" и "Промсвязьбанка". Они рассказали гостям о планах по развитию "Эльбруса" до 2025 года, которые включают в себя рост протяженности горнолыжных трасс до 35 км, строительство шести канатных дорог, создание 5,7 тыс новых мест размещения и привлечение миллиона туристов в год.

Инвесторы, которые захотят вложиться в курорт, получат все преференции участников ОЭЗ, в числе которых - сниженный налог на прибыль, временное освобождение от земельного и имущественного налогов, а также свободное подключение к инженерной инфраструктуре. Как отметил гендиректор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов, практика привлечения инвесторов позволяет презентовать планы по развитию курорта непосредственно на местности.