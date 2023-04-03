Поджигатель отеля "Амбассадори" арестован в Тбилиси

Опубликовано: 19:11, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Суд принял решение выбрать арест в качестве меры пресечения для молодого мужчины, подозреваемого в поджоге известной гостиницы в центре Тбилиси. Гость отеля был задержан по горячим следам.

Мужчина, проходящий обвиняемым по делу о поджоге фешенебельного отеля "Амбассадор" в Тбилиси, был арестован на время следствия, передают грузинские СМИ.

Такое решение принял Тбилисский городской суд. В ходе заседания возможный поджигатель, 28-летний Анзор Ломидзе не стал давать показания, сославшись на право хранить молчание. Он сказал только, что получил лишь среднее образование и что сейчас ему негде жить.

Версия следствия

По данным правоохранителей, Ломидзе, будучи постояльцем гостиницы, совершил поджог на последнем - четвертом - этаже, огонь быстро перекинулся и на третий. Пламя было настолько сильным, что языки его вырывались из окон.

Подозреваемого удалось поймать по горячим следам.

О возможном поджигателе

В день пожара СМИ сообщили, что его устроил человек, проигравший много денег в казино. Официальные источники никак не комментировали эту информацию, адвокат обвиняемого ее опровергает.

Теперь пресса утверждает, что Ломидзе страдает от нестабильности психики.