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Поджигатель отеля "Амбассадори" арестован в Тбилиси

Поджигатель отеля &quot;Амбассадори&quot; арестован в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Суд принял решение выбрать арест в качестве меры пресечения для молодого мужчины, подозреваемого в поджоге известной гостиницы в центре Тбилиси. Гость отеля был задержан по горячим следам.

Мужчина, проходящий обвиняемым по делу о поджоге фешенебельного отеля "Амбассадор" в Тбилиси, был арестован на время следствия, передают грузинские СМИ.

Такое решение принял Тбилисский городской суд. В ходе заседания возможный поджигатель, 28-летний Анзор Ломидзе не стал давать показания, сославшись на право хранить молчание. Он сказал только, что получил лишь среднее образование и что сейчас ему негде жить.

Версия следствия

По данным правоохранителей, Ломидзе, будучи постояльцем гостиницы, совершил поджог на последнем - четвертом - этаже, огонь быстро перекинулся и на третий. Пламя было настолько сильным, что языки его вырывались из окон.

Подозреваемого удалось поймать по горячим следам.

О возможном поджигателе

В день пожара СМИ сообщили, что его устроил человек, проигравший много денег в казино. Официальные источники никак не комментировали эту информацию, адвокат обвиняемого ее опровергает.

Теперь пресса утверждает, что Ломидзе страдает от нестабильности психики.

Поджигатель отеля &quot;Амбассадор&quot; пойман в Тбилиси

Поджигатель отеля "Амбассадор" пойман в Тбилиси

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