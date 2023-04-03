Что посмотреть в Батуми

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С советских времен Батуми остается популярным местом летнего отдыха у россиян. Для туристов этот курортный город стоит на втором месте по популярности после Тбилиси и тому есть причина: отличный пляжный отдых с преимущественно галечными пляжами. Но у Батуми есть и другая сторона.

Батуми - столица автономной грузинской республики Аджария. Батуми - важный черноморский порт. История и культура региона также уникальны. Помимо пляжей с черным песком, Батуми предлагает причудливую архитектуру, субтропическую природу, множество кафе, оживленные рынки, уличное искусство и многое другое.

Главные достопримечательности Батуми

Батумский бульвар

Приморский парк, основанный в 1884 году, тянется 7 км вдоль набережной в центральной части города. Пешеходные и велосипедные дорожки ведут через ухоженные сады, зоны отдыха и кафе. Здесь можно взять напрокат велосипед или электрический самокат.

Вдоль набережной построено множество скульптур, включая самую известную в Батуми - "Али и Нино". Эта динамическая скульптура, расположенная в верхней части бульвара рядом с колесом обозрения, была создана в 2010 году грузинским скульптором Тамарой Квеситадзе. На такую необычную композицию художницу вдохновил одноименный роман азербайджанского писателя Курбана Саида.

Также не пропустите знаковую скульптуру с мозаикой "Батумский осьминог", в котором располагалось кафе "Фантазия". Кроме того, на бульваре обязательно стоит посмотреть японский сад, летний театр и батумский маяк.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Батумский ботанический сад

Один из крупнейших ботанических садов в регионе, где вы найдете множество троп для спокойной ходьбы и для более интенсивного хайкинга, а также несколько панорамных смотровых площадок. Батумский ботанический сад был открыт в 1912 году. Место, известное как Мцване Концхи ("Зеленый мыс"), находится в 9 км на север от центра Батуми, туда легко добраться на автобусе или такси. Здесь можно полюбоваться на цветение магнолий возрастом почти 130 лет. На посещение сада лучше выделять не менее 3 часов.

Старый город

Старый город Батуми не такой огромный и атмосферный, как в Тбилиси, но здесь все же есть на что посмотреть. Самый центр старого города расположен между портом и улицей Гамсахурдия, его можно обойти примерно за час.

Кинотеатр Cinema Apollo в стиле модерн, куда и сейчас можно сходить на сеанс

Отель O. Galogre - это красивое здание выглядит старым, но на самом деле оно построено лишь 23 года назад

Площадь Европы - самая большая площадь города

Собор Рождества Пресвятой Богородицы - один из самых впечатляющих в стране

Синагога и Армянский храм

Площадь Пьяцца с итальянским колоритом

Турецкий квартал и мечеть Орта-Джаме

Современная архитектура

Вдоль набережной Батуми на фоне классических фасадов старого города можно увидеть много современных зданий, по этой причине город называют кавказским Лас-Вегасом.

Алфавитная башня (Башня Азбуки) - памятник грузинскому языку. Наверху есть смотровая площадка, куда можно добраться на лифте

Башня Чачи в Парке Чудес

Батумская башня в 35 этажей - самое высокое здание Батуми

Дом Юстиции, спроектированный итальянским архитектором Микеле де Лукки

Батумский McDonald’s, известный своей необычной формой

Бамтумский рынок

Центральный двухуровневый рынок Батуми находится в основном в помещении. Внизу продаются фрукты, овощи и мясо. Наверху - сыр, варенье, мед, специи, чурчхела. В Батуми есть еще два крупных рынка - рыбный и вещевой.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Канатная дорога "Арго"

Вокруг Батуми есть несколько очень хороших смотровых площадок. Например, на гору Анурия можно подняться по канатной дороге. Нижняя станция дороги находится на побережье в Старом городе, а конечная на высоте 250 метров.

Местные музеи

Батумский археологический музей

Музей изобразительных искусств Аджарии

Этнографический музей Батуми

Батумский технологический музей братьев Нобель

Аджарский краеведческий музей

Музей религии в Батуми

Музей образования и культуры

Что еще сделать в Батуми

Посмотрите на танцующие фонтаны в темное время суток

Полюбуйтесь на закаты (например, с пляжа или с верхних этажей гостиницы "Картули")

Поищите местный стрит-арт (например, на улице Пиросмани, улице Ниношвили, проспекте Абашидзе, улице Костава, Гамсахурдия, Меликишвили, улице Парнаваз Мепе, возле Парка Чудес и Порта) и советскую мозаику

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как попасть в Батуми из России?

Граждане России могут пребывать в Грузии без визы до года, но необходим загранпаспорт. Прямое авиасообщение между Россией и Грузией пока не восстановлено, но можно добраться с пересадкой в Ереване, Баку, Минске, Стамбуле. Если вы прилетите в Тбилиси, то лучший способ добраться оттуда до Батуми - на скоростном поезде.

Для въезда в Грузию из России не нужны сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты. Воздушные и сухопутные границы открыты: по земле из России в Грузию можно въехать через КПП "Верхний Ларс". Но необходимо помнить, что из-за погодных условий КПП иногда закрывается.

На сколько дней ехать в Батуми?

Ехать в Батуми лучше хотя бы на 3-4 дня, чтобы один день посетить самому городу, а остальные посвятить поездкам по окрестностям.

В каком месяце лучше отдыхать в Батуми?

Лето в Батуми жаркое и влажное, в это время здесь очень много туристов, поскольку пляжный сезон в городе длится с середины мая по середину сентября. Если вас интересуют не только пляжи, то самое лучшее время для посещения - это весна/осень, так как здесь не слишком многолюдно и не слишком тихо, как зимой. Нужно помнить, что осенью, поздней зимой и ранней весной здесь выпадает много осадков.