Ставропольские заповедники спасают от мотоциклистов

Опубликовано: 18:37, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С приходом весны у ставропольских егерей прибавилось работы, и связано это с началом мотосезона: облюбовавшие для своих "железных коней" Бештаугорский заповедник мотоциклисты буквально вытаптывают колесами тропинки, пугая животных и нанося ущерб заповедной природе.

Ставропольские егеря приступили к необычному, но привычному для них делу – усилению охраны особо охраняемых природных территорий края от мотоциклистов, сообщили в пресс-службе министерства природы и охраны окружающей среды региона.

Дело в том, что с наступлением мотосезона заповедные тропы становятся полигоном для испытаний железных коней мотолюбителей, которые этим нарушают природоохранный режим заказника "Бештаугорский", хотя на его территории запрещен проезд авто- и мототранспорта вне дорог общего пользования, передает "Интерфакс".

Спортивные мотоциклы их владельцев протаптывают наезженные колеи, повреждают растительность, из-за чего усиливается эрозия почв, а ревом моторов они распугивают животных. Все это наносит значительный ущерб природе.

Вот и приходится егерям устанавливать механические заграждения, которые способны удерживать ездоков от езды по заповедным тропам, поведали в Минприроды края.

Причем наказания за такие нарушения законом не предусмотрено, вот и приходится правоохранителям разъяснять мотоциклистам, что заповедник – не мотополигон: только с начала года такие беседы провели с более чем 800 нарушителями.