Действия при землетрясении: основные правила поведения

© Фото: Сайт МЧС РФ. Последствия землетрясения в Непале 25 апреля 2015 года

При любых чрезвычайных ситуациях у человека есть не так много времени, чтобы принять решения, от которых могут зависеть жизни его самого и окружающих. Во время подземных толчков этот период сокращается до 20 секунд, и действовать надо молниеносно. Что же делать при землетрясении?

Землетрясение - одно из самых страшных по последствиям стихийных бедствий. Конечно, многие подземные толчки настолько слабы, что почувствовать их могут только приборы. Однако некоторые могут унести десятки тысяч жизней - как, например, произошедшее 6 февраля землетрясение в Турции, убившее более 50 тысяч человек.

Предсказать, когда именно произойдет ЧС, невозможно - и это делает землетрясение еще более опасным. Однако, если знать правила поведения при землетрясении, то шансы выжить самому и спасти других значительно выше.

Более того, к такой природной катастрофе можно даже подготовиться заранее. Такая подготовка необходима тем, кто живет в сейсмоопасных районах. Впрочем, по тем или иным причинам в зоне землетрясения может оказаться каждый, например, приехав в отпуск или в командировку.

Итак, что же делать при землетрясении?

Признаки землетрясения

Прежде всего, как понять, что началось землетрясение?

При слабых подземных толчках качаются люстры, дрожит мебель, дребезжат стекла. При более сильных вещи падают с пола, стекла вылетают из окон, качаются шкафы, по стенам идут трещины. Слышен громкий шум.

Такая тряска длится 10-20 секунд, затем толчки становятся еще сильнее - теперь они могут разрушить здание. К этому моменту необходимо по возможности спрятаться в безопасном месте.

Подготовка

Если подготовиться и все продумать заранее, то найти такое укрытие будет гораздо проще. Поэтому спасатели советуют заблаговременно составить план действий на случай, если произошло землетрясение, причем не только дома, но и на работе, в школе, вузе, в транспорте и просто на улице. В идеале все члены семьи должны знать, что им делать в случае ЧП, и владеть навыками первой помощи.

Все самое важное - деньги, документы, фонарик с запасными батарейками - надо держать под рукой.

Стоит создать запас питьевой воды и консервов. Его должно хватить на несколько дней.

Можно обезопасить себя, расставив определенным образом мебель: кровати лучше держать подальше от окон и наружных стен, шкафы, стеллажи и отдельные полки должны быть хорошо прикреплены к стене, на верхних полках не должно быть ничего тяжелого.

Особый вопрос - хранение опасных веществ, то есть ядовитых и , легковоспламеняющихся: они должны находиться в изолированном месте, чтобы землетрясение не сказалось на них.

Абсолютно все жильцы дома должны уметь в случае необходимости отключить электричество, газ и воду.

Сайт МЧС РФ. Последствия землетрясения в Нефтегорске, 28 мая 1995 года

Поведение при землетрясении в квартире

Основное и универсальное правило - сохранять спокойствие, не допускать паники как у себя, так и у других.

Если во время подземных толчков вы оказались в помещении, то у вас есть 15-20 секунд, чтобы выйти на улицу, причем по лестнице, а не на лифте. Но если вы находитесь на втором этаже и выше, то это время лучше потратить на то, чтобы спрятаться в укрытие внутри квартиры.

Самые безопасные места - у внутренней стены, в углу комнаты, во внутреннем проеме или у несущей стены. Можно укрыться под столом и кроватью. В любом случае надо расположиться по возможности далеко от окон и тяжелой мебели. Детей необходимо укрыть своим телом.

Если вас завалило обломками, также прежде всего надо успокоиться. Ваша задача - помочь спасателям найти вас. Для этого надо подать им сигналы голосом или стуком, например, по трубам и батареям. Старайтесь не тратить силы зря и не терять надежды - без еды человек может прожить более двух недель.

Что делать на улице

Во время землетрясения на улице избегайте зданий и сооружений, стойте на открытом месте.

Опасность несут такие конструкции, как балконы, карнизы и парапеты. Под напряжением могут быть оборванные провода - избегайте их.

В любой момент могут разрушиться уже поврежденные здания, поэтому нельзя подходить к ним близко и тем более заходить внутрь, особенно в часы после землетрясения - возможны афтершоки, и сильные.

В автомобиле

Если землетрясение застало вас в машине, то оставайтесь внутри до окончания толчков - автомобиль защитит вас. Хотя все же лучше по возможности остановить его на открытом месте.

После землетрясения, соблюдая определенные правила, вы тоже сможете помочь в ликвидации его последствий. Найдите канал, по которому вы сможете получать официальную информацию и руководствуйтесь только ей, не верьте слухам и не повторяйте их. Соблюдайте спокойствие сами, успокаивайте других, помогайте детям, раненым и пожилым.

И помните главное - каким бы уязвимым и беспомощным на фоне стихии вы себе ни казались, на самом деле от вас зависит очень много.