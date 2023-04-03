Неуловимое солнце Эдмонда Кеосаяна

Армянский кинематограф всегда отличался тонкой художественной режиссурой, в которой гармонично сочетались комедия и драма, трагедия и приключение. В ряду армянских режиссеров - Генриха Маляна, Сергея Параджанова, Альберта Мкртчяна и других – Эдмонд Кеосаян выделяется отсутствием в художественном языке колоритного акцента.

Детство в сибирской ссылке

Эдмонд Гарегинович Кеосаян родился 9 октября 1936 года в Ленинакане. Отца он не помнил, так как в 1937 году Гарегин Кеосаян был арестован и позже расстрелян. Через четыре года Эдмонд с матерью и старшим братом Степаном (самый старший брат Рубен к тому времени был призван в армию) был сослан в сибирское село Вознесение. После войны Кеосаянам удалось вернуться в Армению и обосноваться в Ереване.

Юность в Ереване

Мир кинематографа с его яркими афишами на площади перед кинотеатром "Москва" привлекали Эдмонда той светлой картинкой, которой так не хватало мальчику, рано испытавшему боль утраты и жестокость взрослой жизни. При этом он весьма выразительно читал стихи. После школы Эдмонд отправился в поступать во ВГИК, но безуспешно. В 1956-1958 годах учился в Ереванском театральном институте и подрабатывал конферансье в филармонии, а в начале 1960-х снова решил попытать счастья в Москве. Со второго раза ему удалось потупить во ВГИК на факультет режиссуры и окончить его в 1964 году.

Колхозная мелодрама

Дебют режиссера Кеосаяна состоялся в 1962 году. Его короткометражка "Лестница" была удостоена главного приза на Международном кинофестивале в Монте-Карло. Были и другие работы, которые также удостаивались наград, а первой большой экранизацией на "Мосфильме" стала картина 1965 года "Стряпуха", позже названная автором "колхозной мелодрамой". Колоритный украинский юмор и деревенские мотивы раскрыли актерский талант Владимира Высоцкого и Светланы Светличной. Но лиричная мелодрама, тепло воспринятая зрителем, была раскритикована руководством "Мосфильма". Критики посчитали ее несерьезной и вкатили молодому режиссеру выговор. Казалось, решение кинематографического совета должно было сломить его, побудить снимать прокатное кино без какой-либо авторской экспрессии. Но в этом была одна из особенностей режиссера Кеосаяна – творить вопреки устоявшимся канонам.

Неуловимые мстители

Покидать Москву и ругаться с "Мосфильмом" Эдмонд Кеосаян не собирался. Продемонстрировать авторский почерк, мгновенную смену настроений и темпа повествования Эдмон смог, работая над экранизацией повести Бляхина "Красные дьяволята". Вышедшая в 1966 году картина "Неуловимые мстители" принесла всесоюзный успех. Первый советский вестерн в атмосфере Гражданской войны открыл дорогу для производства двух сиквелов - "Новые приключения неуловимых" и "Корона Российской империи, или Снова неуловимые".

Возвращение в Армению

В начале 1970-х Эдмонд Кеосаян вернулся в Армению. Одни поговаривали о его разрыве с "Мосфильмом" из-за менее успешного третьего фильма о неуловимых; другие уверяли, что столичные чиновники кино просто не возлюбили режиссера за энергичный темперамент. В 1972 году на киностудии "Арменфильм" выходит трогательная кинолента "Мужчины" о крепкой мужской дружбе, ставшая негласным гимном города Ленинакан. В 1975 году сердца зрителей ранит судьба фронтовика Левона Погосяна в кинофильме "Когда наступает сентябрь". Экранизация добрых, нежных фильмов после нашумевшей славы неуловимых демонстрирует одну из самых ярких черт режиссера Кеосаяна – умение быть непохожим ни на кого, в том числе на себя, в каждой последующей картине.

Исповедь

В 1988 году на экраны вышла последняя картина автора "Вознесение". Фильм стал во многом автобиографическим - в нем были отражены ранние годы жизни Эдмонда Кеосаяна в деревне Вознесение где-то далеко в сибирской глубинке и имена тех людей, которые помогли семье будущего режиссера пройти через те трудные годы. Свято веривший в дружбу и любовь Эдмонд Кеосаян остался в памяти людей одним из самых искренних режиссеров своего времени.