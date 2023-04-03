В Ингушетии учащиеся почти 20 школ начали ходить на уроки в соседние здания

Опубликовано: 17:54, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Учебный процесс почти в 20 школах Ингушетии перенесли в соседние заведения из-за начавшегося капитального ремонта. Все работы планируется выполнить к сентябрю

В Ингушетии ученики почти двух десятков школ временно ходят на уроки в соседние заведения. Об этом сообщили в региональном Минстрое.

Там объяснили, что перенос учебного процесса связан с тем, что в 18 учебных заведениях стартовали ремонтные работы.

В ведомстве отметили, что в каждом их этих заведений будет укреплен фундамент, заменены потолки, окна, двери и входная группа. Также будут обновлены системы вентиляции, отопления и водопровод.

В общей сложности планируется выполнить 14 видов работ. Их должны закончить к сентябрю.