Над сектором Газа перехватили очередной НЛО

Израильские ВВС перехватили неопознанный летательный аппарат в небе над сектором Газа, информирует армейская пресс-служба, уточнив, что перехваченный аппарат не входил в воздушное пространство страны и не представлял угрозы.
«Только что истребитель Армии обороны Израиля перехватил неопознанный летательный аппарат над сектором Газа»
– указано в сообщении.
Уточняется, что объект был зафиксирован, а затем за ним следили до момента перехвата.
Напомним, что накануне в Израиле произошел аналогичный инцидент: армейская пресс-служба сообщила о перехвате другого неизвестного летательного аппарата, который попал в израильское воздушное пространство из Сирии.
БПЛА был сбит над безлюдной местностью. Он также не представлял угрозы. По факту ведется проверка.