Над сектором Газа перехватили очередной НЛО

Опубликовано: 13:14, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередной неопознанный летающий объект был сбит силами ВВС Израиля. Накануне армейская пресс-служба страны информировала об аналогичном случае. Оба БПЛА угрозы не представляли.

Израильские ВВС перехватили неопознанный летательный аппарат в небе над сектором Газа, информирует армейская пресс-служба, уточнив, что перехваченный аппарат не входил в воздушное пространство страны и не представлял угрозы.

«Только что истребитель Армии обороны Израиля перехватил неопознанный летательный аппарат над сектором Газа»

– указано в сообщении.

Уточняется, что объект был зафиксирован, а затем за ним следили до момента перехвата.

Напомним, что накануне в Израиле произошел аналогичный инцидент: армейская пресс-служба сообщила о перехвате другого неизвестного летательного аппарата, который попал в израильское воздушное пространство из Сирии.

БПЛА был сбит над безлюдной местностью. Он также не представлял угрозы. По факту ведется проверка.