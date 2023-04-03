Опубликовано: 12:40, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Почетным гостем XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества станет известный экономист, профессор Гарварда и Лауреат Нобелевской премии по экономике Эрик Маскин.

Ясинская конференция пройдет с 4 по 14 апреля в Высшей школе экономики в рамках Десятилетия науки и технологий.

Парадокс Эрроу

Эрик Маскин представит доклад "Решение теоремы невозможности Эрроу". По мнению Эрроу, не существует метода объединения индивидуальных предпочтений для трех и более альтернатив, который удовлетворял бы некоторым вполне справедливым условиям и всегда давал бы логически непротиворечивый результат. Маскин в своем докладе предлагает другое решение "парадокса Эрроу", которое делает хороший коллективный выбор возможным. Своими выводами профессор поделится с участниками Ясинской конференции 6 апреля в 18:00.

Другие докладчики

Почетными докладчиками на конференции также выступят генеральный суперинтендант Административного совета по экономической защите Бразилии Александр Баррето де Соуза, главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров, российский экономист-международник, профессор Виталий Мельянцев, египетский дипломат и политик Набиль Фахми и другие.

Среди приглашенных докладчиков – профессор экономики Индийского статистического института Арунава Сен, британский дипломат, основатель и директор общественной организации Conflicts Forum Алистер Крук, профессор Мичиганского университета в США Андрей Маленко и другие.

С полным списком почетных и приглашенных докладчиков можно ознакомиться по ссылке.

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Справочно

Ясинская международная научная конференция – крупнейшее мероприятие по числу участников и представительству исследовательского сообщества междисциплинарных конференций по общественным наукам. Ежегодно в конференции принимают участие более 1700 человек, которые участвуют в обсуждении широкого круга актуальных проблем экономического и социального развития страны.

Начиная с 2022 года конференция называется Ясинской в честь одного из основателей НИУ ВШЭ – министра экономики России (1994–1997), почетного научного руководителя НИУ ВШЭ Евгения Григорьевича Ясина.