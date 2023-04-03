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Лауреат Нобелевской премии по экономике Эрик Маскин выступит на Ясинской конференции

Лауреат Нобелевской премии по экономике Эрик Маскин выступит на Ясинской конференции
Почетным гостем XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества станет известный экономист, профессор Гарварда и Лауреат Нобелевской премии по экономике Эрик Маскин.

Ясинская конференция пройдет с 4 по 14 апреля в Высшей школе экономики в рамках Десятилетия науки и технологий.

Парадокс Эрроу

Эрик Маскин представит доклад "Решение теоремы невозможности Эрроу". По мнению Эрроу, не существует метода объединения индивидуальных предпочтений для трех и более альтернатив, который удовлетворял бы некоторым вполне справедливым условиям и всегда давал бы логически непротиворечивый результат.  Маскин в своем докладе предлагает другое решение "парадокса Эрроу", которое делает хороший коллективный выбор возможным. Своими выводами профессор поделится с участниками Ясинской конференции 6 апреля в 18:00.

Другие докладчики

Почетными докладчиками на конференции также выступят генеральный суперинтендант Административного совета по экономической защите Бразилии Александр Баррето де Соуза, главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров, российский экономист-международник, профессор Виталий Мельянцев, египетский дипломат и политик Набиль Фахми и другие.

Среди приглашенных докладчиков – профессор экономики Индийского статистического института Арунава Сен, британский дипломат, основатель и директор общественной организации Conflicts Forum Алистер Крук, профессор Мичиганского университета в США Андрей Маленко и другие.

С полным списком почетных и приглашенных докладчиков можно ознакомиться по ссылке.

Аккредитация журналистов – по ссылке.

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Справочно

Ясинская международная научная конференция – крупнейшее мероприятие по числу участников и представительству исследовательского сообщества междисциплинарных конференций по общественным наукам. Ежегодно в конференции принимают участие более 1700 человек, которые участвуют в обсуждении широкого круга актуальных проблем экономического и социального развития страны.

Начиная с 2022 года конференция называется Ясинской в честь одного из основателей НИУ ВШЭ – министра экономики России (1994–1997), почетного научного руководителя НИУ ВШЭ Евгения Григорьевича Ясина.

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