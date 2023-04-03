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Три пляжа Махачкалы обновят к туристическому сезону

Три пляжа Махачкалы обновят к туристическому сезону
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Махачкале в течение года отремонтируют четыре городских пляжа, сообщили в городской администрации. Три из них планируют благоустроить до начала пляжного сезона.

В Махачкале в преддверии туристического сезона произведут ремонт трех городских пляжей. Об этом рассказали в администрации краевой столицы.

Работы на них будут выполнены впервые. Всего в этом году планируют благоустроить четыре городских пляжа.

В пресс-службе обратили внимание на то, что перед подрядчиками поставлена задача как можно скорее привести в порядок территории. Все работы должны быть завершены к пляжному сезону.

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