Три пляжа Махачкалы обновят к туристическому сезону

Опубликовано: 11:56, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Махачкале в течение года отремонтируют четыре городских пляжа, сообщили в городской администрации. Три из них планируют благоустроить до начала пляжного сезона.

В Махачкале в преддверии туристического сезона произведут ремонт трех городских пляжей. Об этом рассказали в администрации краевой столицы.

Работы на них будут выполнены впервые. Всего в этом году планируют благоустроить четыре городских пляжа.

В пресс-службе обратили внимание на то, что перед подрядчиками поставлена задача как можно скорее привести в порядок территории. Все работы должны быть завершены к пляжному сезону.