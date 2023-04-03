Заседание Клуба дружбы народов Азербайджана и России прошло в Русском доме в Баку, его гостем был депутат азербайджанского парламента, руководитель Русской общины республики Михаил Забелин.
Как сообщили в пресс-службе культурного центра, Забелин рассказал гостям мероприятия о деятельности общины, планах на текущий год и работе под руководством Гейдара Алиева. Участниками клуба стали представители Ассоциации русской молодежи страны и студенты вузов Азербайджана.
В своем выступлении он ответил, что Россию и Азербайджан связывают духовные скрепы, которые всегда были прочны. Также, по его словам, две страны связывают творчество, близость культур. В заключение он добавил, что Русская община рада сложившимся теплым взаимоотношениям между Баку и Москвой.