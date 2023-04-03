Опубликовано: 11:46, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Михаил Забелин стал специальным гостем Клуба дружбы народов Азербайджана и России в Баку. В ходе заседания он рассказал о духовных ценностях, которые сближают обе страны

Заседание Клуба дружбы народов Азербайджана и России прошло в Русском доме в Баку, его гостем был депутат азербайджанского парламента, руководитель Русской общины республики Михаил Забелин.

Как сообщили в пресс-службе культурного центра, Забелин рассказал гостям мероприятия о деятельности общины, планах на текущий год и работе под руководством Гейдара Алиева. Участниками клуба стали представители Ассоциации русской молодежи страны и студенты вузов Азербайджана.

В своем выступлении он ответил, что Россию и Азербайджан связывают духовные скрепы, которые всегда были прочны. Также, по его словам, две страны связывают творчество, близость культур. В заключение он добавил, что Русская община рада сложившимся теплым взаимоотношениям между Баку и Москвой.