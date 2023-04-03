На сына Пашиняна напали и избили в Ереване

Опубликовано: 11:20, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ереване был избит сын Никола Пашиняна. По факту проводится проверка, устанавливается круг лиц, причастных к нападению.

Сына главы правительства Армении Никола Пашиняна Ашота избили в Ереване. Об этом проинформировал спикер армянского парламента Ален Симонян.

По его словам, это спланированная провокация.

«Правовой и политический ответ на это не заставит себя долго ждать»

– подчеркнул он.

Симонян также рассказал о том, что в воскресенье в центре Еревана произошел конфликт участниками которого стали сам Симонян и гражданин Канады армянского происхождения, член оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Карен Мкртчян.

«Это череда организованных провокаций, следы которых, я уверен, ведут за пределы нашей страны, правовая и политическая реакция на это не запоздает»

– заверил Симонян.