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На сына Пашиняна напали и избили в Ереване

На сына Пашиняна напали и избили в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ереване был избит сын Никола Пашиняна. По факту проводится проверка, устанавливается круг лиц, причастных к нападению.

Сына главы правительства Армении Никола Пашиняна Ашота избили в Ереване. Об этом проинформировал спикер армянского парламента Ален Симонян.

По его словам, это спланированная провокация.

«Правовой и политический ответ на это не заставит себя долго ждать»

– подчеркнул он.

Симонян также рассказал о том, что в воскресенье в центре Еревана произошел конфликт участниками которого стали сам Симонян и гражданин Канады армянского происхождения, член оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Карен Мкртчян.

«Это череда организованных провокаций, следы которых, я уверен, ведут за пределы нашей страны, правовая и политическая реакция на это не запоздает»

– заверил Симонян.

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