Опубликовано: 10:50, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Впервые за 30 лет в Чеченской Республике обнаружили новые залежи углеводородов. Исследовательскими работами занимались сотрудники "Роснефти" и геологи "Грознефтегаза".

Российская компания "Росфнефть" объявила о нахождении в Чеченской Республике новых залежей углеводородов. Это первое открытие новых залежей за 30 лет.

Исследовательскими работами в регионе занимались работники научного института компании вместе с геологами из "Грознефтегаза". Как отметили в "Роснефти", свыше 2,5 млн тонн нефти и 1 млрд кубометров газа поставлены на госбаланс запасов.

В компании также подчеркнули, что специалистами выявлены перспективные интервалы майкопских отложений в районе Хаян-Кортовского нефтяного месторождения. Там добавили, что в настоящее время они находятся на поздней стадии разработки.