Грузия готова бороться с олигархами системно

Опубликовано: 10:45, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новая версия закона «О деолигархизации» будет направлена для рассмотрения Веницианской комиссией. Прежняя версия законопроекта была отклонена из-за потенциальных угроз нарушения прав человека.

Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил о том, что исправленный проект закона «О деолигархизации» будет вновь направлен на рассмотрение экспертов Венецианской комиссии после внесения в него правок.

«В ближайшее время, примерно через две недели, обсуждение этого законопроекта возобновится в парламентских комитетах. После этого, до возобновления обсуждения в пленарном формате, можно направить законопроект в Венецианскую комиссию»

– сказал он.

Кобахидзе отметил, что грузинские парламентарии провели международные консультации по этому вопросу.

Напомним, что Венецианская комиссия уже рассматривала принятый парламентом Грузии законопроект. Эксперты организации обнаружили в нем пункты, связанные с рисками нарушения Европейской конвенции по правам человека.

В частности, прежняя версия соответствующего законопроекта была отклонена в связи с тем, что его норм давали Кабмину слишком большое влияние на процесс. По мнению международных специалистов, за этим скрывался риск нарушения прав человека. В то время как Венецианская комиссия выступает за системный подход, краеугольным камнем которого является укрепление законодательства и демократических институтов.

Деолигархизация – это одно из условий, которые должна выполнить грузинская сторона, для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.