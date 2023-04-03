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Грузия готова бороться с олигархами системно

Грузия готова бороться с олигархами системно
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новая версия закона «О деолигархизации» будет направлена для рассмотрения Веницианской комиссией. Прежняя версия законопроекта была отклонена из-за потенциальных угроз нарушения прав человека.

Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил о том, что исправленный проект закона «О деолигархизации» будет вновь направлен на рассмотрение экспертов Венецианской комиссии после внесения в него правок.

«В ближайшее время, примерно через две недели, обсуждение этого законопроекта возобновится в парламентских комитетах. После этого, до возобновления обсуждения в пленарном формате, можно направить законопроект в Венецианскую комиссию»

– сказал он.

Кобахидзе отметил, что грузинские парламентарии провели международные консультации по этому вопросу.

Напомним, что Венецианская комиссия уже рассматривала принятый парламентом Грузии законопроект. Эксперты организации обнаружили в нем пункты, связанные с рисками нарушения Европейской конвенции по правам человека.

В частности, прежняя версия соответствующего законопроекта была отклонена в связи с тем, что его норм давали Кабмину слишком большое влияние на процесс. По мнению международных специалистов, за этим скрывался риск нарушения прав человека. В то время как Венецианская комиссия выступает за системный подход, краеугольным камнем которого является укрепление законодательства и демократических институтов.

Деолигархизация – это одно из условий, которые должна выполнить грузинская сторона, для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Венецианская комиссия проверит грузинский законопроект &quot;О деолигархизации&quot;

Венецианская комиссия проверит грузинский законопроект "О деолигархизации"

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