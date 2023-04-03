США определились с кандидатом в Турции

Эрдоган больше не хочет иметь ничего общего с послом США. Администрация Байдена открыто поставила на оппозицию на выборах президента Турции.

Фактор внешней политики на выборах в Турции

Чем ближе к выборам президента и парламента, тем более горячую форму принимают политические дебаты в Турции. Внешняя политика как будто бы не должна влиять на итоги голосования, ведь в стране накопилось так много социальных и экономических проблем. Четыре миллиона сирийских беженцев в придачу к двум миллионам из Ирака и Афганистана ложатся бременем на турецкий бюджет. В период инфляции и последствий ужасного землетрясения, унесшего жизни 50 тыс человек, каждая лира на счету.

Однако в столь сложных условиях внешний контур может сыграть позитивную роль, если переключить на него внимание избирателей. Такой тактикой в предвыборной период известен действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Перед решающими голосованиями, будь то выборы президента или парламента, он проводит важные операции за рубежом. Например, против боевиков из сирийского ответвления Рабочей партии Курдистана - YPG.

Новую военную операцию в Сирии Эрдоган готовит уже около года, однако в свете нормализации связей с арабским миром да и с самим Башаром Асадом эту идею приходится отложить. К тому же, летом 2022 года ни США, ни Россия не одобрили интервенцию.

Турция и Запад

Сейчас главное внешнеполитическое оружие Эрдогана на выборах - критика Запада. Когда пару месяцев назад в Стамбуле были взрывы, министр внутренних дел Сулейман Сойлу отказался от соболезнований Госдепа, фактически обвинив ЦРУ в пособничестве боевикам.

Администрация Джозефа Байдена не скрывает свою симпатию турецкой оппозиции. Еще до прихода к власти Байден говорил, что будет ставить на смещение Эрдогана, но не через госпереворот, как в 2016 году, а путем выборов.

Власти США открыто поддерживают Народно-республиканскую партию и ее кандидата на президентских выборах Кемаля Кылычдароглу. 30 марта газета Karar сообщила о встрече Кылычдароглу с американским послом Джеффри Флейком. Официально цель встречи - переговоры "в рамках продолжающихся дискуссий с турецкими политическими партиями по вопросам, представляющим взаимный интерес двух стран".

Разумеется, ясно, что это акт солидарности не со всей Турцией, которую Флейк выразил, говоря о землетрясении, а только с противниками Эрдогана.

Скандал с Флейком

С 27 октября 2021 года Флейк неоднократно встречался с турецкой оппозицией. Сразу после назначения он посетил другого лидера НРП Экрема Имамоглу - мэра Стамбула. Имамоглу считался наиболее популярным оппозиционером и самым серьезным соперником Эрдогана. Из-за уголовного дела против него в связи с оскорблением ЦИК оппозиция выбрала главным своим кандидатом Кемаля Кылычдароглу.

Эрдоган понимает, что США определились со своим кандидатом на выборах в Турции, что они не стесняются вмешиваться в выборы. Именно поэтому турецкий лидер публично заявил, что не собирается больше жать руку Флейку.

"Посол Джо Байдена посещает бай Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты посол. Твой собеседник здесь — президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом? Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Почему? Пусть знает свое место", — цитирует Эрдогана газета Star.

Выборы президента и парламента Турции назначены на 14 мая. Если со стороны Эрдогана и есть элемент популизма в расчете на большую поддержку, все же вмешательство Вашингтона в выборы налицо. Если Эрдоган победит, наверняка он не забудет такое поведение, как и июль 2016 года. А значит, Турция будет еще больше дрейфовать в сторону востока и подальше от НАТО.