Дагестан
В Дагестане большие надежды связывают с развитием Международного транспортного коридора (МТК) "Север — Юг", который откроет новые маршруты для делового сотрудничества со странами Азии и Ближнего Востока. МТК "Север — Юг" - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из РФ до индийского порта Бомбей (Мумбай) общей протяженностью более 7 тыс. км. Его создание обеспечит транзит грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива и Аравийского полуострова в Россию. Этот вопрос особенно актуализировался в нынешних санкционных условиях, пишет в статье в газете "Дагестанская правда" специалист по международным отношениям, бывший представитель МИД РФ в Махачкале и генеральный консул РФ в Саудовской Аравии Багавудин Алиев.
Три маршрута
МТК состоит из трех основных маршрутов. Первый, наиболее выгодный, проходит по западному берегу Каспийского моря через Дагестан, Азербайджан и Иран с выходом в Персидский залив и далее в Пакистан, Индию, страны Юго-Восточной Азии и Африки. Основной вид транспортировки грузов по этому маршруту — железнодорожный и автомобильный с переходом на конечной стадии в морской транспорт. На этом маршруте предстоит завершить прокладку железнодорожного полотна Астара — Решт (Иран) протяженностью 164 км. Как заявил первый заместитель главы РЖД Вадим Михайлов, российская сторона, в лице его компании, планирует выделить до 2025-2026 годов около 11 млрд рублей на развитие железнодорожных подходов со стороны РФ к границе Азербайджана, в том числе на возведение дополнительной станции "Самур-2" для ускорения пропуска грузов. В целом же на развитие маршрута Россия планирует до 2030 года выделить 1,5 млрд долларов.
Второй сухопутный маршрут предполагается по восточному побережью Каспия через Казахстан (Атырау, Макат, Бейнеу, Мангистау, Жанаозен), Туркменистан (Берекет, Акяйла) в Иран (Инче-Бурун, Горган, Амирабад и далее в Бендер-Аббас). Ожидается, что доставка грузов по этой ветви коридора после начала полного ее функционирования займет около 15-18 дней. Такой короткий срок важен для транспортировки многих видов продукции. При определенных условиях этим маршрутом могут воспользоваться также хозяйствующие субъекты Дагестана, пользуясь паромно-судоходным сообщением с портами Казахстана, Туркменистана и Ирана, подчеркивает автор статьи.
Третий маршрут предполагает прохождение грузопотока по Каспийскому морю, обеспечивая связь между портами Прикаспийских государств: Астрахань, Оля, Махачкала (Россия), Баку (Алят, Азербайджан), Энзели, Ноушехр, Амирабад (Иран), Актау, Курык (Казахстан) и Туркменбаши (Туркменистан) и далее железнодорожным или автомобильным транспортом до морского (заливного) порта Бендер-Аббас. Эксперты расценивают этот маршрут как самый быстрый по времени, однако здесь потребуются серьезные работы по модернизации портов, углублению их дна, возведению немалого количества дополнительных портовых сооружений и объектов с многомиллиардными капиталовложениями. Российской стороной работы на Каспии уже ведутся, порт Оля объявлен особой экономической зоной, идут работы по дноуглублению в северной части Каспия, начата реконструкция портов, в том числе Махачкалинского. Данный маршрут имеет ряд проблем, в том числе связанную с нехваткой торгового флота класса "река — море". Россия, по имеющейся информации, ведет переговоры с партнерами о совместных проектах по судостроению, в частности с Азербайджаном и Туркменистаном.
Преимущества
Основным преимуществом МТК "Север — Юг" перед другими маршрутами считается сокращение в два и более раз времени перевозок. Например, сроки доставки грузов из Мумбаи (Индия) в Санкт-Петербург (Россия) должны снизиться до 15-24 дней, тогда как существующий маршрут через Суэцкий канал требует 30-45 дней. Другим немаловажным преимуществом является значительное снижение стоимости перевозки груза по данному маршруту. Проект подтвердил свою привлекательность, что позволило Азербайджану, Армении, Белоруссии, Казахстану, Оману и Сирии присоединиться к договору. Его запуск на полную мощность содействовал бы формированию самостоятельной, независимой макрорегиональной евразийской транспортно-логистической системы, которая в перспективе могла бы стать коридором развития для стран Евразийского экономического союза и других государств Южного полушария, резюмирует автор.
Карачаево-Черкесия
В Карачаево-Черкесии по программе социальной догазификации населенных пунктов принято 3610 заявок. Созданы технические условия для газификации еще 3434 домов. Подключено 1543 домовладения, из них только с начала этого года подключено 250 домов. Еще 750 будет подключено до конца года. При этом для граждан бесплатно не только подведение газовых труб к границе участка, но и, благодаря поддержке из бюджета республики, газ подведут бесплатно непосредственно к домовладению, отметил в своем Телеграм-канале глава КЧР Рашид Темрезов.
Куда придет газ
Как заявил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Черкесск", АО "Газпром газораспределение Черкесск" Олег Дергачев, в 2023 году в четырех населенных пунктах республики планируется построить и ввести в эксплуатацию 25,3 км разводящих сетей, что позволит газифицировать более 500 домовладений. Будет выполнено проектирование межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов Урупского района – Курджиново, в высокогорных поселках Азиатский, Псемен, Ершов, Рожкао, Дамхурц, Загедан, Предгорное, Подскальное общей протяженностью 66 км, что обеспечит техническую возможность для подключения 2705 домовладений/квартир, а также шесть котельных.
Магистральный газопровод
Одна из важнейших задач на ближайшие годы – строительство магистрального газопровода протяженностью 85 км в Учкуланском ущелье – проектирование уже ведется и газопровода до Джамагатского ущелья, он будет построен в 2024 году. На Тебердинском направлении будут построены распределительные сети в Верхней Теберде, городе-курорте Теберде, что позволит начать в этих населенных пунктах работу по социальной догазификации.
Какие планы
По итогам реализации программ, нацеленных на 100% газификацию КЧР, в ближайшие 3 года аз проведут в 27 населенных пунктов, будет обеспечена возможность социальной догазификации домовладений этих населенных пунктов, написал глава КЧР. В связи с признанием программы бессрочной, объем подлежащих догазификации домовладений в КЧР увеличится с текущих 5,6 тыс. почти до 14 тыс. потенциальных потребителей.
Чечня
Работы по реконструкции и строительству международного аэропорта Грозный (Северный) им. А.А.Кадырова в вступили в активную фазу. Сейчас на объекте работает 500 единиц техники и больше 700 рабочих. Началось строительство взлетно-посадочной полосы, аварийно-спасательной станции и контрольно-пропускного пункта, подводится инженерная инфраструктура, идет подготовка котлована для строительства аэровокзала.
Реконструкция аэропорта
В ближайшие два года аэропорт ждет масштабная реконструкция. На федеральные средства здесь будет создана инфраструктура для обслуживания самолетов и построена новая взлетно-посадочная полоса длиной 3,2 тыс. метров – она спроектирована с учетом сейсмических норм и даст возможность принимать воздушные суда любого типа даже в сложных метеоусловиях. Проектом, наряду со строительством аэродромной инфраструктуры, запланирована и модернизация аэровокзального комплекса с новым пассажирским терминалом, проводимая как за счет бюджетных средств, так и с использованием внебюджетных источников финансирования. В результате будет построено восемь зданий и сооружений для обслуживания аэродромной части, включая новый терминал площадью 40 тыс. кв. метров и командно-диспетчерский пункт.
Архитектурный облик
Концепция архитектурного облика нового терминала основывается на символике исламского мировоззрения и гербе Чеченской Республики – здание аэровокзального комплекса в форме полумесяца будет обрамлять строение в виде восьмиконечной звезды со стелой, расположенной в центре. Все здания спроектированы с учетом требований российских и международных стандартов безопасности и качества обслуживания пассажиров.
Как отметил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, строительство современного авиаузла в столице ЧР продиктовано растущей туристической, экономической и инвестиционной привлекательностью региона. Это важный для субъекта федеральный проект, который не только обеспечит более качественное обслуживание граждан, но в перспективе увеличит и пассажиропоток как минимум до 1,2 млн человек ежегодно.
Что получится в итоге
Работы ведутся с 2022 года по госпрограмме "Развитие транспортной системы". они включены в национальный проект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", по которому с 2019 года был реконструирован 21 объект. Проектом предусмотрено шесть этапов работ, в рамках которых будет также построен новый и реконструирован старый перрон. Таким образом, появится 23 стояночных места для воздушных судов. Планируется реконструировать три дорожки для руления и буксировки самолетов, а также построить две новые. Будут проведены работы на объектах вспомогательной аэропортовой инфраструктуры, технического обслуживания воздушных судов и освещения. Полностью завершить весь комплекс работ по строительству и реконструкции аэропорта в Грозном планируется в 2025 году.
Абхазия
На минувшей неделе в Абхазии побывала официальная делегация Башкортостана во главе с руководителем республики Радием Хабировым. В ходе визита премьер-министр Абхазии Александр Анкваб и глава Башкортостана подписали Межправительственное соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах.
Чего касается соглашение
Документ предполагает развитие сотрудничества в таких сферах как промышленное производство, привлечение инвестиций и развитие сотрудничества в отраслях лесопромышленного комплекса и легкой промышленности, разработка и реализация мер по стимулированию инвестиционной активности и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса с целью повышения конкурентоспособности и обеспечения роста экономики, развитие сотрудничества в области внешней торговли, в научно-технической области, содействие развитию прямых партнерских связей между образовательными организациями, сотрудничество в области здравоохранения и туризма. Документом стороны также соглашаются создать благоприятные условия для учреждения совместных предприятий.
Башкортостан поддерживает экономические связи со 112 странами мира. Сегодня по большинству показателей мы занимаем лидирующие позиции в России
- сказал первый зампред правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.
Он сообщил, что прорабатывается большой проект, связанный с логистической инфраструктурой, поставкой продуктов железнодорожным транспортом и дальше через порт Абхазии – в Турцию и другие страны. Башкортостан обладает богатым минеральным потенциалом, в республике 20 месторождении железа, 22 – меди, 24 – цинка, 5 – свинца, 80 – золота. Важную роль в экономике республики играют различные отрасли промышленности. Ниш для сотрудничества с Абхазией очень много.
Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым прибыла в Абхазию. Сайт президента Абхазии
Визитной карточкой Башкортостана Муратов такие продукты, как башкирский мед, башкирский гусь, травы, бальзамы, деликатесы. Из Башкортостана в Абхазию можно поставлять зерно и крупы, молочную и кондитерскую продукцию, скот, биопрепараты, минеральные удобрения. Башкирия же крайне заинтересована в импорте рыбной продукции, а в Абхазии четыре крупных предприятия, которые занимаются производством рыбной муки. Башкортостан, особенно в межсезонье, готов приобретать цитрусовые, фрукты, овощи из Абхазии. Муратов также отметил, что у Абхазии и Башкирии большой потенциал в сфере туризма.
Мы готовы предоставить места на обучение в наших вузах по линии туризма, а также подготовить кадры для аэропорта Сухума. Туроператоры Башкортостана готовы на 20% увеличить количество туров в Абхазию
– сказал Муратов.
Ингушетия
Ингушетия, наряду с Москвой и Дагестаном, уже достигла установленного на 2030 год целевого показателя продолжительности жизни в 78 лет. По мнению главы республики Махмуд-Али Калиматова, это удалось сделать, в частности, за счет снижения младенческой и детской смертности, а также здорового образа жизни ингушей. Республика считается одним из некурящих субъектов РФ и возглавляет рейтинги регионов-лидеров, ведущих трезвый образ жизни. На снижение смертности влияют программы развития здравоохранения: больниц оснащают оборудованием по сердечно-сосудистому и онкологическому профилю (от этих заболеваний умирает больше всего). Новорожденным в Ингушетии проводится расширенный неонатальный скрининг, который позволяет врачам выявлять патологии на самом раннем возрасте и вовремя начать лечение. В республике функционирует гериатрический центр, проводятся профилактические осмотры и диспансеризация пожилых, осуществляется их диспансерное наблюдение. Госпитализируют пациентов гериатрического центра в Ингушетии вместе с ухаживающими родственниками.
На продолжительность жизни влияет и благополучная экологическая обстановка, отсутствие вредных для здоровья человека промышленных производств, чистый воздух и экологически чистые продукты питания, выращенные сельхозпредприятиями региона.
Качество жизни населения республики, безусловно, влияет и на ее продолжительность. Наша зона ответственности — обеспечение качественными услугами наших жителей. Нацпроекты, направленность на привлечение инвестиций и развитие региона, строительство социальной инфраструктуры — все это исполняется именно с этой целью
— говорит Калиматов.
Ингушетия находится на втором месте в демографическом рейтинге субъектов РФ по данным Росстата на апрель 2022 года, когда коэффициент рождаемости составил 14,9. При этом регион уступает лишь Севастополю — лидеру за счет миграционного притока, также Ингушетия на ведущей позиции списка по естественному приросту населения с показателем +5,36%.