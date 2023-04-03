Северокавказские общественно-экономические коллизии глазами местных СМИ. О чем на минувшей недели писали ведущие региональные издания Северного Кавказа, а также Абхазии и Южной Осетии.

Дагестан

В Дагестане большие надежды связывают с развитием Международного транспортного коридора (МТК) "Север — Юг", который откроет новые маршруты для делового сотрудничества со странами Азии и Ближнего Востока. МТК "Север — Юг" - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из РФ до индийского порта Бомбей (Мумбай) общей протяженностью более 7 тыс. км. Его создание обеспечит транзит грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива и Аравийского полуострова в Россию. Этот вопрос особенно актуализировался в нынешних санкционных условиях, пишет в статье в газете "Дагестанская правда" специалист по международным отношениям, бывший представитель МИД РФ в Махачкале и генеральный консул РФ в Саудовской Аравии Багавудин Алиев.

Три маршрута

МТК состоит из трех основных маршрутов. Первый, наиболее выгодный, проходит по западному берегу Каспийского моря через Дагестан, Азербайджан и Иран с выходом в Персидский залив и далее в Пакистан, Индию, страны Юго-Восточной Азии и Африки. Основной вид транспортировки грузов по этому маршруту — железнодорожный и автомобильный с переходом на конечной стадии в морской транспорт. На этом маршруте предстоит завершить прокладку железнодорожного полотна Астара — Решт (Иран) протяженностью 164 км. Как заявил первый заместитель главы РЖД Вадим Михайлов, российская сторона, в лице его компании, планирует выделить до 2025-2026 годов около 11 млрд рублей на развитие железнодорожных подходов со стороны РФ к границе Азербайджана, в том числе на возведение дополнительной станции "Самур-2" для ускорения пропуска грузов. В целом же на развитие маршрута Россия планирует до 2030 года выделить 1,5 млрд долларов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Второй сухопутный маршрут предполагается по восточному побережью Каспия через Казахстан (Атырау, Макат, Бейнеу, Мангистау, Жанаозен), Туркменистан (Берекет, Акяйла) в Иран (Инче-Бурун, Горган, Амирабад и далее в Бендер-Аббас). Ожидается, что доставка грузов по этой ветви коридора после начала полного ее функционирования займет около 15-18 дней. Такой короткий срок важен для транспортировки многих видов продукции. При определенных условиях этим маршрутом могут воспользоваться также хозяйствующие субъекты Дагестана, пользуясь паромно-судоходным сообщением с портами Казахстана, Туркменистана и Ирана, подчеркивает автор статьи.

Третий маршрут предполагает прохождение грузопотока по Каспийскому морю, обеспечивая связь между портами Прикаспийских государств: Астрахань, Оля, Махачкала (Россия), Баку (Алят, Азербайджан), Энзели, Ноушехр, Амирабад (Иран), Актау, Курык (Казахстан) и Туркменбаши (Туркменистан) и далее железнодорожным или автомобильным транспортом до морского (заливного) порта Бендер-Аббас. Эксперты расценивают этот маршрут как самый быстрый по времени, однако здесь потребуются серьезные работы по модернизации портов, углублению их дна, возведению немалого количества дополнительных портовых сооружений и объектов с многомиллиардными капиталовложениями. Российской стороной работы на Каспии уже ведутся, порт Оля объявлен особой экономической зоной, идут работы по дноуглублению в северной части Каспия, начата реконструкция портов, в том числе Махачкалинского. Данный маршрут имеет ряд проблем, в том числе связанную с нехваткой торгового флота класса "река — море". Россия, по имеющейся информации, ведет переговоры с партнерами о совместных проектах по судостроению, в частности с Азербайджаном и Туркменистаном.

Преимущества

Основным преимуществом МТК "Север — Юг" перед другими маршрутами считается сокращение в два и более раз времени перевозок. Например, сроки доставки грузов из Мумбаи (Индия) в Санкт-Петербург (Россия) должны снизиться до 15-24 дней, тогда как существующий маршрут через Суэцкий канал требует 30-45 дней. Другим немаловажным преимуществом является значительное снижение стоимости перевозки груза по данному маршруту. Проект подтвердил свою привлекательность, что позволило Азербайджану, Армении, Белоруссии, Казахстану, Оману и Сирии присоединиться к договору. Его запуск на полную мощность содействовал бы формированию самостоятельной, независимой макрорегиональной евразийской транспортно-логистической системы, которая в перспективе могла бы стать коридором развития для стран Евразийского экономического союза и других государств Южного полушария, резюмирует автор.

Карачаево-Черкесия

В Карачаево-Черкесии по программе социальной догазификации населенных пунктов принято 3610 заявок. Созданы технические условия для газификации еще 3434 домов. Подключено 1543 домовладения, из них только с начала этого года подключено 250 домов. Еще 750 будет подключено до конца года. При этом для граждан бесплатно не только подведение газовых труб к границе участка, но и, благодаря поддержке из бюджета республики, газ подведут бесплатно непосредственно к домовладению, отметил в своем Телеграм-канале глава КЧР Рашид Темрезов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда придет газ

Как заявил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Черкесск", АО "Газпром газораспределение Черкесск" Олег Дергачев, в 2023 году в четырех населенных пунктах республики планируется построить и ввести в эксплуатацию 25,3 км разводящих сетей, что позволит газифицировать более 500 домовладений. Будет выполнено проектирование межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов Урупского района – Курджиново, в высокогорных поселках Азиатский, Псемен, Ершов, Рожкао, Дамхурц, Загедан, Предгорное, Подскальное общей протяженностью 66 км, что обеспечит техническую возможность для подключения 2705 домовладений/квартир, а также шесть котельных.

Магистральный газопровод

Одна из важнейших задач на ближайшие годы – строительство магистрального газопровода протяженностью 85 км в Учкуланском ущелье – проектирование уже ведется и газопровода до Джамагатского ущелья, он будет построен в 2024 году. На Тебердинском направлении будут построены распределительные сети в Верхней Теберде, городе-курорте Теберде, что позволит начать в этих населенных пунктах работу по социальной догазификации.

Какие планы

По итогам реализации программ, нацеленных на 100% газификацию КЧР, в ближайшие 3 года аз проведут в 27 населенных пунктов, будет обеспечена возможность социальной догазификации домовладений этих населенных пунктов, написал глава КЧР. В связи с признанием программы бессрочной, объем подлежащих догазификации домовладений в КЧР увеличится с текущих 5,6 тыс. почти до 14 тыс. потенциальных потребителей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чечня

Работы по реконструкции и строительству международного аэропорта Грозный (Северный) им. А.А.Кадырова в вступили в активную фазу. Сейчас на объекте работает 500 единиц техники и больше 700 рабочих. Началось строительство взлетно-посадочной полосы, аварийно-спасательной станции и контрольно-пропускного пункта, подводится инженерная инфраструктура, идет подготовка котлована для строительства аэровокзала.

Реконструкция аэропорта

В ближайшие два года аэропорт ждет масштабная реконструкция. На федеральные средства здесь будет создана инфраструктура для обслуживания самолетов и построена новая взлетно-посадочная полоса длиной 3,2 тыс. метров – она спроектирована с учетом сейсмических норм и даст возможность принимать воздушные суда любого типа даже в сложных метеоусловиях. Проектом, наряду со строительством аэродромной инфраструктуры, запланирована и модернизация аэровокзального комплекса с новым пассажирским терминалом, проводимая как за счет бюджетных средств, так и с использованием внебюджетных источников финансирования. В результате будет построено восемь зданий и сооружений для обслуживания аэродромной части, включая новый терминал площадью 40 тыс. кв. метров и командно-диспетчерский пункт.

Архитектурный облик

Концепция архитектурного облика нового терминала основывается на символике исламского мировоззрения и гербе Чеченской Республики – здание аэровокзального комплекса в форме полумесяца будет обрамлять строение в виде восьмиконечной звезды со стелой, расположенной в центре. Все здания спроектированы с учетом требований российских и международных стандартов безопасности и качества обслуживания пассажиров.

Как отметил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, строительство современного авиаузла в столице ЧР продиктовано растущей туристической, экономической и инвестиционной привлекательностью региона. Это важный для субъекта федеральный проект, который не только обеспечит более качественное обслуживание граждан, но в перспективе увеличит и пассажиропоток как минимум до 1,2 млн человек ежегодно.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что получится в итоге

Работы ведутся с 2022 года по госпрограмме "Развитие транспортной системы". они включены в национальный проект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", по которому с 2019 года был реконструирован 21 объект. Проектом предусмотрено шесть этапов работ, в рамках которых будет также построен новый и реконструирован старый перрон. Таким образом, появится 23 стояночных места для воздушных судов. Планируется реконструировать три дорожки для руления и буксировки самолетов, а также построить две новые. Будут проведены работы на объектах вспомогательной аэропортовой инфраструктуры, технического обслуживания воздушных судов и освещения. Полностью завершить весь комплекс работ по строительству и реконструкции аэропорта в Грозном планируется в 2025 году.

Абхазия

На минувшей неделе в Абхазии побывала официальная делегация Башкортостана во главе с руководителем республики Радием Хабировым. В ходе визита премьер-министр Абхазии Александр Анкваб и глава Башкортостана подписали Межправительственное соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах.

Чего касается соглашение

Документ предполагает развитие сотрудничества в таких сферах как промышленное производство, привлечение инвестиций и развитие сотрудничества в отраслях лесопромышленного комплекса и легкой промышленности, разработка и реализация мер по стимулированию инвестиционной активности и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса с целью повышения конкурентоспособности и обеспечения роста экономики, развитие сотрудничества в области внешней торговли, в научно-технической области, содействие развитию прямых партнерских связей между образовательными организациями, сотрудничество в области здравоохранения и туризма. Документом стороны также соглашаются создать благоприятные условия для учреждения совместных предприятий.

Башкортостан поддерживает экономические связи со 112 странами мира. Сегодня по большинству показателей мы занимаем лидирующие позиции в России

- сказал первый зампред правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

Он сообщил, что прорабатывается большой проект, связанный с логистической инфраструктурой, поставкой продуктов железнодорожным транспортом и дальше через порт Абхазии – в Турцию и другие страны. Башкортостан обладает богатым минеральным потенциалом, в республике 20 месторождении железа, 22 – меди, 24 – цинка, 5 – свинца, 80 – золота. Важную роль в экономике республики играют различные отрасли промышленности. Ниш для сотрудничества с Абхазией очень много.

Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым прибыла в Абхазию. Сайт президента Абхазии

Визитной карточкой Башкортостана Муратов такие продукты, как башкирский мед, башкирский гусь, травы, бальзамы, деликатесы. Из Башкортостана в Абхазию можно поставлять зерно и крупы, молочную и кондитерскую продукцию, скот, биопрепараты, минеральные удобрения. Башкирия же крайне заинтересована в импорте рыбной продукции, а в Абхазии четыре крупных предприятия, которые занимаются производством рыбной муки. Башкортостан, особенно в межсезонье, готов приобретать цитрусовые, фрукты, овощи из Абхазии. Муратов также отметил, что у Абхазии и Башкирии большой потенциал в сфере туризма.

Мы готовы предоставить места на обучение в наших вузах по линии туризма, а также подготовить кадры для аэропорта Сухума. Туроператоры Башкортостана готовы на 20% увеличить количество туров в Абхазию

– сказал Муратов.

Ингушетия

Ингушетия, наряду с Москвой и Дагестаном, уже достигла установленного на 2030 год целевого показателя продолжительности жизни в 78 лет. По мнению главы республики Махмуд-Али Калиматова, это удалось сделать, в частности, за счет снижения младенческой и детской смертности, а также здорового образа жизни ингушей. Республика считается одним из некурящих субъектов РФ и возглавляет рейтинги регионов-лидеров, ведущих трезвый образ жизни. На снижение смертности влияют программы развития здравоохранения: больниц оснащают оборудованием по сердечно-сосудистому и онкологическому профилю (от этих заболеваний умирает больше всего). Новорожденным в Ингушетии проводится расширенный неонатальный скрининг, который позволяет врачам выявлять патологии на самом раннем возрасте и вовремя начать лечение. В республике функционирует гериатрический центр, проводятся профилактические осмотры и диспансеризация пожилых, осуществляется их диспансерное наблюдение. Госпитализируют пациентов гериатрического центра в Ингушетии вместе с ухаживающими родственниками.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На продолжительность жизни влияет и благополучная экологическая обстановка, отсутствие вредных для здоровья человека промышленных производств, чистый воздух и экологически чистые продукты питания, выращенные сельхозпредприятиями региона.

Качество жизни населения республики, безусловно, влияет и на ее продолжительность. Наша зона ответственности — обеспечение качественными услугами наших жителей. Нацпроекты, направленность на привлечение инвестиций и развитие региона, строительство социальной инфраструктуры — все это исполняется именно с этой целью

— говорит Калиматов.

Ингушетия находится на втором месте в демографическом рейтинге субъектов РФ по данным Росстата на апрель 2022 года, когда коэффициент рождаемости составил 14,9. При этом регион уступает лишь Севастополю — лидеру за счет миграционного притока, также Ингушетия на ведущей позиции списка по естественному приросту населения с показателем +5,36%.