Что посмотреть в Иордании

Виза в Иорданию
Туристам необходима виза для въезда в Иорданию, однако ее можно оформить по прилету, находясь на территории страны. Не нужно сдавать тест на COVID-19. Однако до регистрации на рейс необходимо обязательно заполнить специальную регистрационную форму. Также необходима медицинская страховка.
Когда ехать в Иорданию
Климат в стране можно считать комфортным для того, чтобы приезжать сюда на протяжении всего года. Многие считают лучшим временем для визита периоды с апреля по июнь, а также с сентября по декабрь. Однако перед поездкой всё равно стоит ознакомиться с прогнозом погоды на период отдыха.
Что посмотреть
Отдых в Иордании может понравиться как туристам, которые любят проводить время на пляжах, так и тем, кто предпочитает исторические достопримечательности.
Плажи Акабы
Те, кого интересует пляжный отдых, могут отправиться в Акабу. В городе множество отелей от минимального количества звезд до люксовых вариантов. Однако только последние имеют выход к морю. Пляжи хорошо обустроены. Среди них есть как бесплатные, так и платные. Акаба очень популярна среди дайверов. По некоторым данным, видимость в местных водах составляет до 40-50 метров. Во время купания не стоит забывать о безопасности, так как подводный мир крайне разнообразен: помимо безобидных представителей фауны здесь можно наткнуться и на медуз с ядовитыми рыбами. Также стоит беречь глаза ведь вода Мертвого моря характеризуется повышенным содержанием соли.
Амман
Столицу Иордании город Амман считают одним из древнейших городов на планете. За свою богатую историю город был под управлением персов, греков и римлян. Благодаря последним там появился Римский амфитеатр. Он вмещал до 6 тысяч зрителей, которые могли расположиться на 44 рядах. Стоит отметить, что место достаточно хорошо сохранилось, здесь до сих пор иногда проводят мероприятия.
Также в городе можно посетить цитадель Джебель-аль-Калаа. Недалеко расположено еще несколько интересных мест: храм Геркулеса и дворец Омейядов. Также в Аммане находится и пещера Аль-Кахф (которую называют Пещерой отроков или пещерой "Семи спящих отроков"). История об этом месте встречается не только у мусульман, но и у христиан.
Петра
В древности город находился на пересечении торговых путей, один из которых соединял Персидский залив с Газой, а другой – Красное море и Дамаск. Именно в Петре находится одна из самых известных мировых достопримечательностей - высеченный в алых скалах храм Эль-Хазне. Предполагают, что он изначально был построен для поклонения богине Исиде, но точной информации об истинном предназначении этого сооружения нет.
Легенды гласят, что в этом месте хранились сокровища то ли фараонов, то ли разбойников. Такая версия появилась из-за перевода названия храма – "сокровищница". Завораживающая архитектура этих мест сделала их настоящим сокровищем не только для туристов, но и для кинематографистов. В этих краях сняли множество фильмов, одним из которых стал очередной фильм Стивена Спилберга об Индиане Джонсе, роль которого исполнил Харрисон Форд. "Розовый" город, в котором можно найти более 800 древних памятников, в 2007 году попал в список Семи новых чудес света.