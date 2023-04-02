Что посмотреть в Иордании

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Если вы рассматриваете новые варианты отдыха за границей, то Иордания с ее красными песками, кочевниками и старинными историческими памятниками может стать интересной находкой.

Виза в Иорданию

Туристам необходима виза для въезда в Иорданию, однако ее можно оформить по прилету, находясь на территории страны. Не нужно сдавать тест на COVID-19. Однако до регистрации на рейс необходимо обязательно заполнить специальную регистрационную форму. Также необходима медицинская страховка.

Когда ехать в Иорданию

Климат в стране можно считать комфортным для того, чтобы приезжать сюда на протяжении всего года. Многие считают лучшим временем для визита периоды с апреля по июнь, а также с сентября по декабрь. Однако перед поездкой всё равно стоит ознакомиться с прогнозом погоды на период отдыха.

Что посмотреть

Отдых в Иордании может понравиться как туристам, которые любят проводить время на пляжах, так и тем, кто предпочитает исторические достопримечательности.

Плажи Акабы

Те, кого интересует пляжный отдых, могут отправиться в Акабу. В городе множество отелей от минимального количества звезд до люксовых вариантов. Однако только последние имеют выход к морю. Пляжи хорошо обустроены. Среди них есть как бесплатные, так и платные. Акаба очень популярна среди дайверов. По некоторым данным, видимость в местных водах составляет до 40-50 метров. Во время купания не стоит забывать о безопасности, так как подводный мир крайне разнообразен: помимо безобидных представителей фауны здесь можно наткнуться и на медуз с ядовитыми рыбами. Также стоит беречь глаза ведь вода Мертвого моря характеризуется повышенным содержанием соли.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Амман

Столицу Иордании город Амман считают одним из древнейших городов на планете. За свою богатую историю город был под управлением персов, греков и римлян. Благодаря последним там появился Римский амфитеатр. Он вмещал до 6 тысяч зрителей, которые могли расположиться на 44 рядах. Стоит отметить, что место достаточно хорошо сохранилось, здесь до сих пор иногда проводят мероприятия.

Также в городе можно посетить цитадель Джебель-аль-Калаа. Недалеко расположено еще несколько интересных мест: храм Геркулеса и дворец Омейядов. Также в Аммане находится и пещера Аль-Кахф (которую называют Пещерой отроков или пещерой "Семи спящих отроков"). История об этом месте встречается не только у мусульман, но и у христиан.

Петра

В древности город находился на пересечении торговых путей, один из которых соединял Персидский залив с Газой, а другой – Красное море и Дамаск. Именно в Петре находится одна из самых известных мировых достопримечательностей - высеченный в алых скалах храм Эль-Хазне. Предполагают, что он изначально был построен для поклонения богине Исиде, но точной информации об истинном предназначении этого сооружения нет.

Легенды гласят, что в этом месте хранились сокровища то ли фараонов, то ли разбойников. Такая версия появилась из-за перевода названия храма – "сокровищница". Завораживающая архитектура этих мест сделала их настоящим сокровищем не только для туристов, но и для кинематографистов. В этих краях сняли множество фильмов, одним из которых стал очередной фильм Стивена Спилберга об Индиане Джонсе, роль которого исполнил Харрисон Форд. "Розовый" город, в котором можно найти более 800 древних памятников, в 2007 году попал в список Семи новых чудес света.