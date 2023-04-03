В Грозном появится спорткомплекс с бассейнами и теннисной школой

Опубликовано: 4:07, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Чечне приступили к возведению первого универсального спорткомплекса с несколькими бассейнами и теннисной школой. Он должен открыться в краевой столице в течение следующего года.

В Грозном началось строительство первого универсального спорткомплекса, в котором будут находиться сразу несколько бассейнов и теннисная школа с восемью кортами, сообщает правительство Чечни.

Под одной крышей разместят два олимпийских и один детский плавательные бассейны, а также четыре крытых теннисных корта. Еще четыре корта будут располагаться под открытым небом.

Завершить строительные работы собираются в следующем году. Единовременно находиться в спорткомплексе смогут по меньшей мере 230 человек.