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В Грозном появится спорткомплекс с бассейнами и теннисной школой

В Грозном появится спорткомплекс с бассейнами и теннисной школой
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Чечне приступили к возведению первого универсального спорткомплекса с несколькими бассейнами и теннисной школой. Он должен открыться в краевой столице в течение следующего года.

В Грозном началось строительство первого универсального спорткомплекса, в котором будут находиться сразу несколько бассейнов и теннисная школа с восемью кортами, сообщает правительство Чечни.

Под одной крышей разместят два олимпийских и один детский плавательные бассейны, а также четыре крытых теннисных корта. Еще четыре корта будут располагаться под открытым небом.

Завершить строительные работы собираются в следующем году. Единовременно находиться в спорткомплексе смогут по меньшей мере 230 человек.

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