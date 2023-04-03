В Грозном появится спорткомплекс с бассейнами и теннисной школой

В Чечне приступили к возведению первого универсального спорткомплекса с несколькими бассейнами и теннисной школой. Он должен открыться в краевой столице в течение следующего года.
В Грозном началось строительство первого универсального спорткомплекса, в котором будут находиться сразу несколько бассейнов и теннисная школа с восемью кортами, сообщает правительство Чечни.
Под одной крышей разместят два олимпийских и один детский плавательные бассейны, а также четыре крытых теннисных корта. Еще четыре корта будут располагаться под открытым небом.
Завершить строительные работы собираются в следующем году. Единовременно находиться в спорткомплексе смогут по меньшей мере 230 человек.