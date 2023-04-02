На будущей неделе в Москву вернется солнце

Опубликовано: 21:58, 2 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Метеорологи порадовали жителей столичного региона, пообещав им на следующей неделе сухую и солнечную погоду. Воздух в регионе прогреется до 13 градусов, а значит – в Москву и Подмосковье наконец приходит настоящая весна.

Уставших от промозглых серых дней и бесконечных дождей жителей Москвы и Московской области на следующей неделе ждет долгожданное солнце, а вместе с ним в регион наконец придет и настоящее, хоть пока и не летнее, тепло.

В столичном регионе на следующей неделе наконец установится сухая, и что самое главное – солнечная погода. Почерневшие снежные сугробы окончательно растают, поможет им в этом и солнце, и воздух, который прогреется до комфортных 13 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, передает РИА Новости.

Конечно, такая погода установится не сразу – в понедельник и даже во вторник еще возможны небольшие короткие дожди, однако даже на их фоне все равно будет заметно теплее: днем – до 11-13 со знаком плюс, ночью столбики термометров будут доходить лишь до 4-6 тепла.

А вот в среду осадки прекратятся окончательно, из-за облаков все чаще будет выглядывать солнце, и такая погода сохранится до конца рабочей недели: переменная облачность будет и в четверг, и в пятницу, но – уже без дождей.

Ветер пока будет прохладным, он будет северным и северо-восточным, но слабым или умеренным – его скорость будет колебаться от 3 до 8 метров в секунду, а вот атмосферное давление придет в норму и даже немного превысит ее. Это значит, что весна становится устойчивой и постоянной, добавил синоптик.