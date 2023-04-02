Возле Талыша азербайджанский военный наступил на мину

Опубликовано: 18:55, 2 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Недалеко от села Талыш в Тертерском районе Азербайджана сегодня подорвался на армянской мине военнослужащий азербайджанской армии. Сейчас он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Очередной трагический инцидент, причиной которого является тотальное минирование территорий Азербайджана армянскими оккупационными войсками в годы Карабахской войны, произошел сегодня в Тертерском районе республики.

Взрыв у Талыша

Недалеко от села Талыш, куда всего две недели назад вернулось мирное население, наступил на противопехотную мину и сдетонировал ее военнослужащий азербайджанской дивизии, размещенной в Тертерском районе.

Как уточнили в Минобороны Азербайджана, жертвой армянской мины стал рядовой Новруз Нифталиев. В настоящее время он находится в Тертерской районной центральной больнице.

По данным ведомства, Новруз Нифталиев находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Специалисты уже начали расследование инцидента, пишет Report.

Мины - угроза жизни в Карабахе

Напомним, что на начало 2023 года на армянских минах на освобожденных территориях Азербайджана подорвались 279 человек. Из них 46 погибли, 233 получили тяжелые увечья. Ереван утверждает, что передал Баку все существующие карты минных полей, однако они покрывают не все заминированные территории и их точность не превышает 25%.

Проблема тотального минирования Карабаха и Восточного Зангезура остается главным препятствием для возрождения освобожденных районов и возвращения карабахских азербайджанцев на родину.