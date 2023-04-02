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Греческое судно попало в аварию в Турции по пути в Грузию

Греческое судно попало в аварию в Турции по пути в Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня в Черном море потеряло управление и завязло в отмели у берегов Турции греческое грузовое судно. Оно следовало в грузинский порт Поти для разгрузки, однако после преодоления пролива Босфор у корабля оказала рулевая система. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

По данным турецких СМИ, сегодня в Черном море у берегов Турции произошла крупная авария – греческое грузовое судно Maren выплыло на отмель и потеряло возможность продолжать плавание.

Обстоятельства аварии

Уточняется, что Maren плыл в Грузию с намерение разгрузиться в порту Поти. После пересечения Босфора грузовое судно встало на кратчайший курс по Черному морю до грузинских территориальных вод, который пролегает вдоль турецкого побережья.

Рядом с турецкой провинцией Кастамону Maren потерял управление – у него отказала рулевая система. Командование попыталось остановить корабль, однако в неуправляемом дрейфе он ударился в отмель и завяз в ней.

Последствия аварии

В настоящее время над спасением грузового судна работает турецкая береговая охрана. Ожидается, что в течение суток оно будет снято с мели.

О пострадавших и повреждениях в результате аварии, в том числе угрожающих безопасности Черного моря, ничего не сообщается. Судно не блокирует никакие морские пути.

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