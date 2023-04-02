Греческое судно попало в аварию в Турции по пути в Грузию

По данным турецких СМИ, сегодня в Черном море у берегов Турции произошла крупная авария – греческое грузовое судно Maren выплыло на отмель и потеряло возможность продолжать плавание.
Обстоятельства аварии
Уточняется, что Maren плыл в Грузию с намерение разгрузиться в порту Поти. После пересечения Босфора грузовое судно встало на кратчайший курс по Черному морю до грузинских территориальных вод, который пролегает вдоль турецкого побережья.
Рядом с турецкой провинцией Кастамону Maren потерял управление – у него отказала рулевая система. Командование попыталось остановить корабль, однако в неуправляемом дрейфе он ударился в отмель и завяз в ней.
Последствия аварии
В настоящее время над спасением грузового судна работает турецкая береговая охрана. Ожидается, что в течение суток оно будет снято с мели.
О пострадавших и повреждениях в результате аварии, в том числе угрожающих безопасности Черного моря, ничего не сообщается. Судно не блокирует никакие морские пути.