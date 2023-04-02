Мальчики обогнали девочек по рождаемости в Грузии

Опубликовано: 16:28, 2 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По данным официальной грузинской статистики, в прошлом году на 14 новорожденных девочек в республике приходилось 15 новорожденных мальчиков. Общая рождаемость упала на 7,9%, при этом незначительно выросло число рожденных первых детей в семьях.

Нацстат Грузии сообщил сегодня, что в прошлом году в республике рождаемость мальчиков значительно превышала рождаемость девочек – на 7,22%, иными словами, на каждые 14 младенцев женского пола в 2022 году в грузинских роддомах пришлось 15 новорожденных мужского пола.

В абсолютных числах речь идет о 42,3 тыс новорожденных за 2022 год: 21897 мальчиков и 20422 девочки.

Рождаемость в Грузии падает

Грузинские статистики обратили внимание, что в прошлом году рождаемость в республике труднообъяснимо уменьшилась на немалые 7,9%.

В то же время незначительно увеличилось количество семей, в которых впервые родился ребенок – на 1,7%. Число семей, где появился второй ребенок, снизилось на 2,1%.

Рекорды и антирекорды рождаемости

Больше всего детей родилось, разумеется, в Тбилиси, где за год на свет появилось 14202 новорожденных. На втором месте Аджария с 5267 младенцами и регион Квемо-Картли с 5074 новыми гражданами Грузии.

Хуже всего с рождаемостью в регионе Рача-Лечхуми-Квемо Сванетии, где родилось за год всего 246 детей. Предпоследнее место занял регион Мцхета Мтианети – 788 новорожденных, на третьем с конца оказалась Гурия – 917 младенцев.

Статистика матерей

В возрастной структуре грузинских рожениц в прошлом году преобладала стандартная группа женщин в возрасте 25-34 лет.

Что касается возрастных пределов, то только 7 девочек моложе 15 лет стали матерями в Грузии в 2022 году, в то же время 49 женщин старше 50 лет смогли произвести на свет еще одного ребенка.