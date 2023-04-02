Дагестан стал одним из лидеров по реализации молодежной политики

Опубликовано: 15:59, 2 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В списке ведущих российских регионов, которые успешно реализуют проекты в рамках молодежной политики, Дагестан оказался в числе лучших. Республика расположилась на 9-й строчке рейтинга.

Дагестан признан одним из лучших российских регионов, который занимается успешной реализацией проектов по молодежной политике, войдя в десятку ведущих субъектов РФ рейтинга Федерального агентства по делам молодежи (ФАДМ).

В региональной группе республика попала в пятерку лидеров, на сегодняшний день в Дагестане проживает свыше 500 тыс молодых людей. В рейтинге группы регион оказался на 9-м месте.

Отмечается, что субъекты разделены на группы в зависимости от числа молодых граждан, которые в данный момент живут в регионе. Так, в группу Х входят субъекты, где молодежи более 500 тыс человек, группу Y – от 200 до 500 тыс, группу Z – меньше 200 тыс человек.

Составители списка учитывали выполнение показателей эффективности, чек-лист реализации молодежной политики и чек-лист участия в проектах и программах от Агентства или других союзных ведомств.