В мае у россиян в фаворе туры за границу

Опубликовано: 15:33, 2 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С наступлением весны россияне снова стали собираться на отдых, но большей частью за границу: на майские праздники уже забронировано вдвое больше туров, чем годом ранее.

Потеплело, на горизонте замаячили "длинные" майские праздники, и россияне стали интенсивно скупать турпоездки за рубеж, сообщили в интернет-магазине туров Travelata.ru.

Больше трети россиян планируют отдохнуть на курортах Турции, в топе также поездки по России, в ОАЭ, Египет и Таиланд, сообщили в компании, передает РИА Новости.

"В этом году россияне гораздо активнее бронируют туры на майские праздники, чем в прошлом. Уже сейчас нынешний объем бронирований выше, чем в 2022 году, на 85%", - рассказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

Сейчас с большим отрывом от остальных стран в фаворе у россиян турецкие курорты - на них приходится 36% всех бронирований, очевидно сказывается низкая цена - средняя стоимость поездки составляет 183 тыс рублей. Второе место с 24% бронирований занимают российские курорты, на третьем с 17% ОАЭ (17%). Самым дорогим и пятым по популярности у россиян стал Таиланд – поездка на юго-восток Азии обойдется в среднем в 256 тыс рублей.

В прошлом году ситуация была иная - туристы практически не бронировали туры, отдавая предпочтение поездкам по России. Это связано и с тем, что авиарейсы на популярные курорты Турции и Египта возобновились лишь в апреле. Тогда 53% отдыхающих побывали на отечественных курортах, 35% провели отпуск в Турции и только 6% – в Египте.

Что касается цен, то подорожало все: поездки по России с 52 до 59 тыс рублей, а отдых в Турции стал дороже почти на 50 тыс.

Наиболее популярными внутри страны на праздники остаются курорты Кубани, Санкт-Петербург и Калининград. А вот столица из рейтинга популярности пропала.