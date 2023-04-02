Минфин России: падение нефтегазовых доходов не скажется на бюджете

Опубликовано: 15:00, 2 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Все бюджетные обязательства в России, несмотря на снижение нефтегазовых доходов страны, будут исполнены, заверил глава российского Минфина Антон Силуанов.

Бюджетные обязательства России будут исполнены, несмотря на снижение нефтегазовых доходов, бюджет страны получил в конце марта дополнительные доходы, рассказал министр финансов России Антон Силуанов в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Только накануне в казну поступило дополнительно 2,5 трлн рублей. Да, мы видим, что идет несколько снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете. Но уверен, что все обязательства мы выполним, и в этом сомнений нет", - сказал он в интервью Павлу Зарубину, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал журналиста.

Напомним, в марте премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что дефицит бюджета РФ составляет 3,3 трлн рублей. По данным системы "Электронный бюджет", на 28 марта доходы федерального бюджета составили 3,49 трлн рублей, расходы - 7,50 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета на конец марта составлял более 4 трлн рублей.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что доходы от экспорта российских нефти и газа упали почти на 50%: Минфин предупредил, что объем нефтегазовых доходов бюджета в январе текущего года сократился на 46% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 426 млрд рублей, пояснив это тем, что сильно упала в цене российская экспортная нефть Urals, а также значительно уменьшился экспорт российского газа.