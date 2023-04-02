В Астрахани стартовал мотопробег по странам Каспия

Опубликовано: 11:38, 2 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Телеграм-канал губернатора Астраханской области

В Астрахани стартовал уникальный международный проект, направленный на укрепление добрососедских отношений с прикаспийскими странами: мотопробег вокруг Каспийского моря "Каспий – море дружбы". Его участникам за 11 дней предстоит преодолеть почти в 5 тысяч километров по странам региона.

Сегодня в Астрахани стартовал мотопробег вокруг Каспийского моря "Каспий – море дружбы", идею которого поддержали президент России Владимир Путин и МИД страны.

"Наши конкуренты в глобальной экономике и враги России усиливают санкционное давление, стремятся изолировать и "отменить" Россию. Сейчас их основные усилия направлены на наших традиционных партнеров – соседние государства, добрососедские и взаимовыгодные отношения с которыми критически важны для нас. Каспийский регион в нынешней геополитической ситуации приобретает еще большее значение", - написал в своем Telegram-канали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона отметил, что буквально накануне президент России утвердил обновленную Концепцию внешней политики России, согласно которой главная цель в Ближнем зарубежье - превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания, и именно эти задачи стоят перед участниками мотопробега.

У них будет возможность лично пообщаться с руководителями приграничных регионов и лидерами каспийских государств, обсудить развитие экономических, культурных, образовательных связей и проектов, - рассказал губернатор.

Российская делегация планирует провести встречи с официальными лицами прикаспийских государств, побывать в казахстанских городах Атырау и Актау, туркменских Ашхабаде и Туркменбаши, иранских Бабольсере и Реште, азербайджанских Астаре и Баку, российском Каспийске.

Участникам мотопробега предстоит дорога длиной почти в 5 тысяч километров. Планируется, что все это расстояние на мотоциклах будет преодолено за 11 дней. Самый протяженный переезд между Атырау и Актау составит 905 км, самый короткий между Астраханью и Атырау – 360 км.