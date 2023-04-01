Что посмотреть в Алматы

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Алматы прекрасен и сам по себе, а кроме того, оттуда можно совершить множество однодневных поездок к потрясающим природным достопримечательностям - к национальному парку Алтын-Эмель, Чарынскому каньону и Кольсайским озерам.

Россиянам для въезда в Казахстан не нужны загранпаспорт и виза, если вы едете не более чем на три месяца. Из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани и Омска до Алматы лучше всего добираться на самолете. Из российской столицы лететь 4,5 часа.

Когда-то неподалеку от Алматы проходил Великий Шелковый путь, привлекавший множество торговцев и путешественников, а столицей Казахстана город был на протяжении почти 70 лет. Достопримечательности здесь разбросаны по всему городу, поэтому, если вы планируете увидеть несколько локаций за короткое время, то перемещаться лучше на метро, наземном общественном транспорте или на такси.

Когда лучше всего ехать в Алматы?

Лучшее время для посещения Алматы - с апреля до октября. В это время вас встретят парки с покрытыми пышной листвой деревьями, очень приятно пообедать на многочисленных верандах кафе и ресторанов. Лето идеально подходит для изучения окрестностей Алматы, в том числе походов к водопадам, озерам и горам. Однако зимой погода в Алматы может быть суровой, и если вы решите приехать в зимние месяцы, будьте готовы к низким температурам. Зато в нескольких километрах от Алматы расположен один из крупнейших горнолыжных курортов страны Чимбулак.

Куда сходить в Алматы первый раз?

Кок-Тобе с канатной дорогой

Кок-Тобе ("голубая гора") высотой 1100 м расположена на юго-востоке Алматы, отсюда открывается прекрасный вид не только на город, но и на вершины Тянь-Шаня. Это одно из самых популярных мест для семейного отдыха в Алматы, так как там есть зоопарк и небольшой парк развлечений. На канатке можно подняться от Дворца Республики до Кок-Тобе за шесть минут.

Центральный Государственный музей

Центральный Государственный музей Казахстана сочетает величественную советскую архитектуру и огромную коллекцию экспонатов, по которым можно узнать историю Казахстана и проследить этапы развития народов, населяющих страну.

Парк 28 гвардейцев-панфиловцев

Этот парк - один из самых любимых мест для отдыха местных жителей. Помимо нескольких памятников, посвященных памяти воинов, на территории парка расположен Вознесенский собор. Построенный архитектором Андреем Зенковым в 1904-1907 году собор считается вторым в мире по высоте деревянным храмом.

А в деревянном здании, спроектированном тем же архитектором, находится музей народных музыкальных инструментов. Те, кто интересуется традиционной казахской музыкой, увидят рожки, волынки, деревянные арфы, домбра и кобыз. Там же представлены турецкие, киргизские и узбекские народные инструменты.

Музей искусств им. Кастеева

Государственный музей искусств Казахстана имени А. Кастеева располагает крупнейшей коллекцией произведений искусства во всем Казахстане, включая живопись, скульптуру и графику казахских мастеров. Здание музея построено в стиле советского модернизма.

Центральная мечеть

Самая большая в городе и одна из крупнейших в стране мечеть построена на месте старой Татарской мечети, открывшей двери в 1890 году. Купола минаретов покрыты золотом. Высота главного купола 36 метров.

Зеленый базар

Зеленый базар - один старейших рынков в Алматы. На двух этажах крытого рынка вы найдете орехи, сухофрукты, мясо, рыбу, специи, вяленые продукты, лекарственные травы, молочные продукты и многое другое. В тамошних ресторанах подают лагман по-казахски и бешбармак.

Театр оперы и балета имени Абая

Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая, построенный в 1934 году назван в честь основоположника казахской письменной литературы Абая Кунанбаева.

Парк Горького

Популярное место для семейного отдыха с аттракционами, динопарком, аквапарком, озером, детским городком и экстрим-парком.

Площадь Республики

Здесь проводятся торжественные и спортивные мероприятия, парады, народные гуляния. Там же находится Монумент независимости Казахстана, президентский дворец и памятник "Рассвет свободы". В ясный день с площади открывается панорамный вид на горы.

Жибек Жолы

Пешеходная улица Жибек Жолы - прекрасное место для прогулок, здесь, как и на московском Арбате, можно посмотреть на местных уличных артистов. На центральной торговой улице Алматы сосредоточены кафе, киоски и всевозможные лавки.

Что необычного посмотреть в Алматы?

Интересные образцы советской мозаики и архитектуры разбросаны по всему городу. В южной столице Казахстана много стрит-арта. На многочисленные муралы можно посмотреть в Ауэзовском, Медеуском, Бостандыкском, Алатауском, Жетысуском и Турксибском районах города.

В гостинице "Алматы" находится музей яблок Alma Museum, где можно узнать, почему же Алматы - город красных яблок.

В оздоровительном комплексе "Арасан" можно разнообразить свое пребывание в Алматы таким интересным опытом, как спа-процедуры. Внимания заслуживает огромное модернистское здание, в котором находятся бани.