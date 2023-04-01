Метро не работает в Ереване

Движение поездов метро полностью прекратилось в Ереване. Причина аварии - попадание посторонних предметов на рельсы.
Метро встало из-за чрезвычайного происшествия в Ереване, заявили в Спасательной службе МВД РА.
В ведомстве пояснили, что сигнал об инциденте поступил в 14:20 по местному времени (13:20 мск).
Оказалось, что во время демонтажа бункера одной из компаний на улице Нар-Доса (административный район Кентрон) рельсы метро засыпало обломками, так что движение поездов стало невозможно.
Ликвидировать последствия ЧП отправился один расчет спасателей.