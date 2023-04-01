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Метро не работает в Ереване

Метро не работает в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Движение поездов метро полностью прекратилось в Ереване. Причина аварии - попадание посторонних предметов на рельсы.

Метро встало из-за чрезвычайного происшествия в Ереване, заявили в Спасательной службе МВД РА.

В ведомстве пояснили, что сигнал об инциденте поступил в 14:20 по местному времени (13:20 мск).

Оказалось, что во время демонтажа бункера одной из компаний на улице Нар-Доса (административный район Кентрон) рельсы метро засыпало обломками, так что движение поездов стало невозможно.

Ликвидировать последствия ЧП отправился один расчет спасателей.

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