Метро не работает в Ереване

Опубликовано: 14:47, 1 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Движение поездов метро полностью прекратилось в Ереване. Причина аварии - попадание посторонних предметов на рельсы.

Метро встало из-за чрезвычайного происшествия в Ереване, заявили в Спасательной службе МВД РА.

В ведомстве пояснили, что сигнал об инциденте поступил в 14:20 по местному времени (13:20 мск).

Оказалось, что во время демонтажа бункера одной из компаний на улице Нар-Доса (административный район Кентрон) рельсы метро засыпало обломками, так что движение поездов стало невозможно.

Ликвидировать последствия ЧП отправился один расчет спасателей.