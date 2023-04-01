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Армянский оппозиционер сломал руку при нападении на депутата от партии Пашиняна

Армянский оппозиционер сломал руку при нападении на депутата от партии Пашиняна
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Драка между представителями правящей партии и оппозиции в парламенте Армении обрастает новыми подробностями. Адвокат агрессора Мгера Саакяна сообщил, что его подзащитный, нанося удар в лицо пострадавшему Владимиру Варданяну, сам сломал себе руку.

Адвокат армянского депутата, задержанного накануне за нанесение побоев коллеге, уточнил некоторые детали нападения.

В частности, защитник оппозиционера, члена националистической фракции "Армения" Мгера Саакяна, Рубен Меликян заявил, что его подзащитный не использовал для удара никаких предметов, как об этом сообщил Следственный комитет накануне.

Юрист подчеркнул, что у Саакяна сломана правая рука - этот факт зафиксирован медиками. Соответственно, именно ей и был нанесен удар представителю правящей фракции "Гражданский договор" Владимиру Варданяну.

"Это обстоятельство полностью и окончательно опровергает предварительную версию органа предварительного следствия о том, что удар был нанесен каким-то предметом"

— Рубен Меликян.

Драка депутатов

Саакян напал на Варданяна накануне в ходе закрытого заседания. Сообщалось, что после спора оппозиционер сделал коллеге оскорбительное замечание, причем без всяких на то оснований. Затем член фракции "Армения" подошел к законодателю и ударил его неизвестным предметом по лицу, попав в бровь.

После инцидента агрессивного политика доставили в полицию. Жертву отвезли в медцентр, где врачи наложили ему швы.

Идет расследование.

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