Турция окончательно ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в НАТО

Опубликовано: 13:26, 1 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Закон о ратификации протокола о присоединении Финляндии к НАТО вступил в силу в Турции с официальным опубликованием его в государственной газете. Таким образом, документ ратифицировали все страны альянса.

В Турции вступил в силу закон, ратифицирующий протокол о присоединении Финляндии к НАТО.

Документ опубликован в официальном вестнике турецких властей Resmi Gazete. Согласно ему, Турция утверждает заключенный в Брюсселе 5 июля прошлого года протокол о вхождении Финляндии в состав Североатлантического альянса.

Протокол был принят парламентом Турции накануне.

Турция утвердила документ последней из 30 членов НАТО. Это означает, что после ряда формальных процедур Финляндия

официально войдет в состав НАТО в качестве 31-го его члена. Накануне генсек альянса выразил мнение, что это произойдет в ближайшие дни.

А Швеция?

Изначально предполагалось, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО одновременно. Однако ситуация изменилась после того, как правый радикал Расмус Палудан устроил несколько акций, в ходе которых он осквернил Коран, причем с разрешения властей Швеции. Эти события вызвали резко негативную реакцию у Анкары - в Турции считают, что Швеция пока не готова к работе в альянсе в качестве полноценного члена.

Впрочем, Йенс Столтенберг накануне же выразил решимость добиться ратификации Турцией протокола по Швеции в промежуток между выборами в Турции и вильнюсским саммитом НАТО, то есть в период с 14 мая до 11-12 июля.