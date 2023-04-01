Взрыв в котельной убил человека в Казахстане

Взрыв произошел в котельной в одном из сел Жетысуской области. В результате погиб один рабочий. Причина чрезвычайного происшествия устанавливается.
Трагический случай произошел сегодня утром в Жетысуской области, рассказали в акимате Коксуского района.
В 8.52 по местному времени (5.52 мск) в котельной в селе Казахстан прогремел взрыв. Площадь ЧП составила 22 кв м.
Трагедия унесла жизнь рабочего.
Сейчас ситуация на месте событий находится под контролем.
Причина взрыва пока не известна.
ЧП на ТЭЦ в Риддере
Неделю назад инцидент произошел на ТЭЦ в городе Риддер Восточно-Казахстанской области.
Около 8 утра по местному времени (5.00 мск) в галерее топливоподачи взорвалась угольная пыль, сообщили в Минэнерго.
Было запущено расследование, которое должно установить причины технологического нарушения.