Взрыв в котельной убил человека в Казахстане

Опубликовано: 10:29, 1 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Акимат Коксуского района

Взрыв произошел в котельной в одном из сел Жетысуской области. В результате погиб один рабочий. Причина чрезвычайного происшествия устанавливается.

Трагический случай произошел сегодня утром в Жетысуской области, рассказали в акимате Коксуского района.

В 8.52 по местному времени (5.52 мск) в котельной в селе Казахстан прогремел взрыв. Площадь ЧП составила 22 кв м.

Трагедия унесла жизнь рабочего.

Сейчас ситуация на месте событий находится под контролем.

Причина взрыва пока не известна.

ЧП на ТЭЦ в Риддере

Неделю назад инцидент произошел на ТЭЦ в городе Риддер Восточно-Казахстанской области.

Около 8 утра по местному времени (5.00 мск) в галерее топливоподачи взорвалась угольная пыль, сообщили в Минэнерго.

Было запущено расследование, которое должно установить причины технологического нарушения.