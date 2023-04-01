Все о Древней Персии

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Персидская империя была одной из величайших цивилизаций древнего мира. Охватывавшая территорию от балканского полуострова до реки Инд, Персия считалась центром культуры, религии, науки, искусств и технологии на протяжении более двух веков до вторжения Александра Великого.

Где находилась Древняя Персия

Древняя Персия, будучи изначально объединением полукочевых племен, под управлением Кира Великого начала захватывать соседние территории, пишет History. Персидская империя была расширена за счет включения Мидии (территория современного Ирана, Восточного Курдистана и части Южного Кавказа), Лидии (Малая Азия) и Вавилонии (современный Ирак). Затем древнеперсидское царство распространило свое влияние на Сирию, Египет и северо-западную Индию. Часть Южной Европы оказалась включенной в империю при Дарии Великим.

Кто такой Кир Великий

Кир Великий - основатель Державы Ахеменидов или первой Персидской империи, персидский царь, правивший с 559 по 530 г. до н.э. Считается, что именно благодаря завоеваниям Кира Древняя Персия стала первой в мире сверхдержавой. Кир Великий прославился тем, что разрешал своим подданным говорить на национальных языках и исповедовать собственные религии.

Александр у гробницы Кира Великого/Сommons Wikimedia

История Кира Великого увековечена на Цилиндре Кира - глиняном цилиндре, на котором клинописью (самая ранняя система письма) рассказывается о том, как Кир завоевал Вавилон, одержав победу над царем Набонидом.

Кто такой Дарий Великий

Дарий Великий, четвертый правитель Персидской империи, известен тем, что объединил разрозненную империю, введя единую валюту и стандартную меру веса, он сделал арамейский официальным языком державы, создал сеть дорог и способствовал разуют международной торговли. Дарий Великий правил с 522 по 486 год до н.э.

Дарий перед битвой/Сommons Wikimedia

Культура Персидской империи

В Древней Персии создавали изделия из металла, занимались ткачеством и строили удивительные сооружения. Ранее персидское искусство представлено резными каменными рельефами, как, например, в Накше-Рустаме, где находятся гробницы ахеменидских царей. Древние персы также славились своими изделиями из металла. В 1870-х годах в долине реки Амударья на территории современного Таджикистана были обнаружены древнеперсидские металлические изделия, в том числе миниатюрная золотая колесница, монеты и браслеты с грифонами (грифон - это мифическое существо с головой орла и телом льва, символ столицы Персии - Персеполя).

Традиция ковроткачества в Персии (и ныне в Иране) восходит к древним кочевым племенам. Древние греки ценили мастерство персидских ткачей, изысканный дизайн и яркую расцветку их изделий. По сей день персидский ковер ручной работы - синоним высочайшего мастерства и желанный предмет интерьера.

Столица первой Персидской империи

Персеполь, столица Державы Ахеменидов, расположена на юге Ирана, и считается одной из величайших археологических достопримечательностей мира. Город, захваченный Александром Македонским в 330 году до н.э., стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году. Дворцы ахеменидских царей, расположенные в Персеполе, создавались над огромными террасами и были украшены искусными барельефами.

Какая религия была в Персии

Религией первой Персидской империи был зороастризм. Получивший свое название по имени пророка Заратуштры (Заратустры) зороастризм - одна из древнейших монотеистических религий в мире. На сегодняшний день зороастризм исповедуют меньшинства некоторых районов Ирана и Индии. Ислам Персия приняла в VII веке в результате арабских завоеваний.

Как погибла Персидская империя

После неудачного вторжения Ксеркса I в Грецию Держава Ахеменидов начала постепенно приходить в упадок. Дорогостоящая оборона персидских территорий опустошила царскую казну и привела к росту налогов для субъектов империи. Первая Персидская империя прекратила свое существование с приходом Александра Македонского в 330 году до н. э. Последующие правители Персии пытались восстановить империю в ахеменидских границах, но ни одному из них так и не удалось повторить успех Кира Великого.