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Гости "Архыза" смогут "окунуться в весну"

Гости &quot;Архыза&quot; смогут &quot;окунуться в весну&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На территории курорта "Архыз" стартует традиционный фестиваль "Окунись в весну". Участникам мероприятия предстоит не только спускаться с горных склонов и прыгать в бассейн, но и проявить творческие способности по созданию креативных костюмов.

Попрыгать через бассейн и скатиться с горного склона на лыжах или сноубордах смогут участники традиционного фестиваля "Окунись в весну". Мероприятие стартует в первый день апреля на территории курорта "Архыз" в 12:00.

Для того чтобы поучаствовать в фестивале, гости курорта должны быть одеты в креативные костюмы.

Впоследствии всех участников ждут конкурсы на самый интересный костюм, наиболее эффектный трюк. Особую премию получит тот, кто после всех состязаний окажется самым сухим. Отдельная номинация - мисс "Вдохновение". Победителей ждут призы от партнеров феста.

Напомним, что в 2022 году, участниками аналогичного фестиваля стали любители экстрима из шести российских регионов.

О курорте

"Архыз" открылся в Карачаево-Черкесии в 2013 году. С тех пор он привлекает туристов круглый год. Зимой сюда едут любители горных лыж и фанаты сноуборда. Летом гостей ждут походы по горным тропам, которые приводят к ледниковым озерам и чистейшим водопадам.

Новое руководство &quot;Архыза&quot; выбрало иную стратегию развития

Новое руководство "Архыза" выбрало иную стратегию развития

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