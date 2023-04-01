Гости "Архыза" смогут "окунуться в весну"

Опубликовано: 7:23, 1 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На территории курорта "Архыз" стартует традиционный фестиваль "Окунись в весну". Участникам мероприятия предстоит не только спускаться с горных склонов и прыгать в бассейн, но и проявить творческие способности по созданию креативных костюмов.

Попрыгать через бассейн и скатиться с горного склона на лыжах или сноубордах смогут участники традиционного фестиваля "Окунись в весну". Мероприятие стартует в первый день апреля на территории курорта "Архыз" в 12:00.

Для того чтобы поучаствовать в фестивале, гости курорта должны быть одеты в креативные костюмы.

Впоследствии всех участников ждут конкурсы на самый интересный костюм, наиболее эффектный трюк. Особую премию получит тот, кто после всех состязаний окажется самым сухим. Отдельная номинация - мисс "Вдохновение". Победителей ждут призы от партнеров феста.

Напомним, что в 2022 году, участниками аналогичного фестиваля стали любители экстрима из шести российских регионов.

О курорте

"Архыз" открылся в Карачаево-Черкесии в 2013 году. С тех пор он привлекает туристов круглый год. Зимой сюда едут любители горных лыж и фанаты сноуборда. Летом гостей ждут походы по горным тропам, которые приводят к ледниковым озерам и чистейшим водопадам.