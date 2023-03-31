Джеффри Вербок исполнил мугам в Баку

Опубликовано: 23:53, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Концерт известного американского исполнителя мугама Джеффри Вербока прошел в Баку. Музыканта наградили дипломом за популяризацию искусства мугама.

Концерт Джеффри Вербока - знаменитого американского музыканта, играющего на азербайджанских народных инструментах, таких как кяманча, тар и уд, и популяризатора мугама - прошел в Баку.

Он вышел на сцену в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова. Вечер был организован Международным фондом Евразийской прессы.

На концерте Вербоку вручили диплом за заслуги в популяризации азербайджанского мугама, которой он занимается уже десятки лет.

Джеффри Вербок - глава Американского общества мугама. Он всей душой чувствует азербайджанскую музыку и сам исполняет мугамы как профессионал.

За это, а также за глубокую любовь к Азербайджану, музыканта называют "Джеффри гардаш", то есть "брат Джеффри". Кроме собственно музыки, Вербок выучил азербайджанский язык и постоянно совершенствует свои навыки в нем. Помимо концертов, он выступает с лекциями о мугаме, рассказывая об этой прекрасной музыке жителям Америки, Европы и ближневосточных стран.