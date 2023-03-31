РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В КЧР продолжают выявлять преступления в сфере экстремизма и терроризма

В КЧР продолжают выявлять преступления в сфере экстремизма и терроризма
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Кавказские террористы не оставляют попыток разжигания в регионе межнациональной, религиозной и социальной вражды – правоохранители Карачаево-Черкесии пресекли 34 таких преступления, сообщил глава МВД по КЧР Олег Мальцев.

Карачаево-черкесские правоохранители за прошедший 2022 год пресекли 26 преступлений террористического характера и восемь - экстремистской направленности, сообщил сегодня глава МВД по КЧР Олег Мальцев.

Экстремисты и разного рода радикалы пытались использовать современные средства для разжигания вражды в регионе, - сказал Мальцев, выступая с отчетом об итогах деятельности ведомства в 2022 году в парламенте КЧР, передает "Интерфакс".

Главный полицейский КЧР рассказал, как правоохранители пресекли деятельность ячейки запрещенного в РФ экстремистского объединения, в отношении 12 его членов возбуждены уголовные дела.

Также в КЧР было выявлено и ликвидировано террористическое сообщество на территории Малокарачаевского района, не раз вскрывались факты финансирования террористической деятельности действующих в Сирии вооруженных формирований и другие преступления, - добавил он.

КЧР ждет больше туристов

КЧР ждет больше туристов

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
555 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version