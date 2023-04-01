Автомойка чуть не лишила иномарки любительницу BMW из Дагестана

Опубликовано: 2:28, 1 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане местный автомойщик решил угнать автомобиль BMW, водительница которого заехала его помыть. Угонщик был задержан полицейскими, а иномарку вернули законной владелице.

Автомойщик из Каякентского района Дагестана угнал во время рабочей смены автомобиль BMW-Х5 за 600 тыс рублей, но был пойман, сообщает пресс-служба МВД республики.

Женщина заехала на мойку машин и оставила ее там, однако после того, как она вернулась забрать свою "ласточку", заявительница заподозрила пропажу BMW. Кроме того, пропал и работник заведения, которому были оставлены ключи от иномарки.

Полицейскими было установлено, что мойщик на чужой машине поехал со своими друзьями отдохнуть в Дербенте, однако расслабиться угонщику после рабочего дня было не суждено - его перехватили сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что иномарку вернули законной владелице, а по факту угона был составлен протокол.