Автомойка чуть не лишила иномарки любительницу BMW из Дагестана

В Дагестане местный автомойщик решил угнать автомобиль BMW, водительница которого заехала его помыть. Угонщик был задержан полицейскими, а иномарку вернули законной владелице.
Автомойщик из Каякентского района Дагестана угнал во время рабочей смены автомобиль BMW-Х5 за 600 тыс рублей, но был пойман, сообщает пресс-служба МВД республики.
Женщина заехала на мойку машин и оставила ее там, однако после того, как она вернулась забрать свою "ласточку", заявительница заподозрила пропажу BMW. Кроме того, пропал и работник заведения, которому были оставлены ключи от иномарки.
Полицейскими было установлено, что мойщик на чужой машине поехал со своими друзьями отдохнуть в Дербенте, однако расслабиться угонщику после рабочего дня было не суждено - его перехватили сотрудники правоохранительных органов.
Отмечается, что иномарку вернули законной владелице, а по факту угона был составлен протокол.